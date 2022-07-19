Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Муссой Дембеле

19 июля 2022, 07:09

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вступили в гонку за нападающим «Лиона» Муссой Дембеле.

Этим летом «Манчестер Юнайтед» ищет игрока атаки после того, как сорвался трансфер вингера «Аякса» Антони. Кроме того, клуб готовится к возможному уходу Криштиану Роналду. МЮ был связан с нападающим «Лиона» в прошлом, однако никогда не решался сделать предложение в предыдущие трансферные окна.

«Арсеналу» также нужен форвард, несмотря на то, что клуб летом подписал Габриэла Жезуса.

Дембеле сделал себе имя в «Лионе» и доказал, что может стать результативным бомбардиром, если ему дадут шанс и он будет уверен в себе. За французский клуб провёл 143 матча, забил 67 голов.

Все новости
«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
Сегодня, 05:44
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
СлухиРэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта
Вчера, 21:51
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
19 июля в 10:12
Если чесно, впервые слышу, чтоб Арсенал интересовался этим игроком....
Есть слухи, что нам интересен Мусса Диаби из Байера, но вот про Муссу Дембеле вообще никаких намеков небыло....
А если и есть интерес, то пусть лучше переходит в МЮ, т.к ничего особенного он не показал.....аренда в Атлетико была провальна, а голы в Лиге 1 не показатель....
А что касается Диаби, то это отличный вариант и за него стоит побороться
1 984
1 984
19 июля в 09:15
Посмотрим где окажется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 07:13
Пусть в МЮ идёт!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 