«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Муссой Дембеле

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вступили в гонку за нападающим «Лиона» Муссой Дембеле.
Этим летом «Манчестер Юнайтед» ищет игрока атаки после того, как сорвался трансфер вингера «Аякса» Антони. Кроме того, клуб готовится к возможному уходу Криштиану Роналду. МЮ был связан с нападающим «Лиона» в прошлом, однако никогда не решался сделать предложение в предыдущие трансферные окна.
«Арсеналу» также нужен форвард, несмотря на то, что клуб летом подписал Габриэла Жезуса.
Дембеле сделал себе имя в «Лионе» и доказал, что может стать результативным бомбардиром, если ему дадут шанс и он будет уверен в себе. За французский клуб провёл 143 матча, забил 67 голов.
Есть слухи, что нам интересен Мусса Диаби из Байера, но вот про Муссу Дембеле вообще никаких намеков небыло....
А если и есть интерес, то пусть лучше переходит в МЮ, т.к ничего особенного он не показал.....аренда в Атлетико была провальна, а голы в Лиге 1 не показатель....
А что касается Диаби, то это отличный вариант и за него стоит побороться
Есть слухи, что нам интересен Мусса Диаби из Байера, но вот про Муссу Дембеле вообще никаких намеков небыло....
А если и есть интерес, то пусть лучше переходит в МЮ, т.к ничего особенного он не показал.....аренда в Атлетико была провальна, а голы в Лиге 1 не показатель....
А что касается Диаби, то это отличный вариант и за него стоит побороться