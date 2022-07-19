«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Муссой Дембеле

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19 июля 2022, 07:09

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вступили в гонку за нападающим «Лиона» .

Этим летом «Манчестер Юнайтед» ищет игрока атаки после того, как сорвался трансфер вингера «Аякса» Антони. Кроме того, клуб готовится к возможному уходу Криштиану Роналду. МЮ был связан с нападающим «Лиона» в прошлом, однако никогда не решался сделать предложение в предыдущие трансферные окна.

«Арсеналу» также нужен форвард, несмотря на то, что клуб летом подписал Габриэла Жезуса.

Дембеле сделал себе имя в «Лионе» и доказал, что может стать результативным бомбардиром, если ему дадут шанс и он будет уверен в себе. За французский клуб провёл 143 матча, забил 67 голов.