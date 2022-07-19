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«Спартак» попросил разобрать в ЭСК пять эпизодов матча с «Ахматом»

19 июля 2022, 16:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» просит экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) разобрать пять эпизодов в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги.

41-я минута — вторая жёлтая карточка Мацея Рыбуса.

45+3-я минута — забитый мяч «Ахмата» после истечения добавленного к первому тайму времени.

50-я минута — падение Квинси Промеса в штрафной площади «Ахмата».

77-я минута — попадание мяча в руку Юрия Журавлёва в штрафной площади «Ахмата».

87-я минута — неудаление вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии после столкновения с Александром Соболевым.

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Все комментарии
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ stavr74 (раскрыть)
20 июля в 16:09, ред.
Если судья не предвзятый, то он ВСЕГДА даёт время для подачи углового удара.
leonid_spb58
leonid_spb58
20 июля в 14:42
очередная стыдоба
stavr74
stavr74 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 12:57
с каких пор угловой это - доигрывающий эпизод ????
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
20 июля в 12:54
Спартак - островок стабильности в РПЛ, ноют с первого тура
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 июля в 12:24
Ну да ладно... В принципе есть повод то подавать. Если бы это случилось не с мясными никто бы и не возбухал)))
альсато
альсато
20 июля в 11:18
началась спартаковская САГА с первого тура))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stavr74 (раскрыть)
20 июля в 11:11
Доигрывать эпизод дают, если команда атакует. А в твоём примере другая ситуация. Хотя нарушение со стороны Гоцука было. Это фол по неосторожности.
stavr74
stavr74 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 09:34
судья всегда дает доиграть эпизод, даже если время истекло.....
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Невольно всплывает момент , когда в матче с Н. Новгородом круге сломали
Айртона в конце 1 тайма и в основное время
А на последних секундах первого тайма «Спартак» лишился Айртона. Защитник «Нижнего» Кирилл Гоцук выбивал мяч и угодил шипами в голеностоп бразильцу. Тот взвыл от боли, но судья Сергей Иванов не дал даже жёлтой карточки
Там было основное время , тут дополнительное закончилось .
И там оправдали судью (торопившегося за гонораром видимо ) и тут наверняка оправдают .
Вопрос где логика судей ???
По игровому времени .
Comentarios
Comentarios
20 июля в 08:34
Опять спартачи
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ старина (раскрыть)
19 июля в 23:12
Конечно надо дождаться решение и обоснования этого решения.
А вот ждать когда в Европу пустят не надо, надо, что бы попросили вернутся. Что скорее и будет, надо только подождать. Время всё расставит по местам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 июля в 23:04
5 эпизодов...для ничьи - нормально....
Если бы Спартак проиграл...тогда штук 10-15 надо было рассматривать...
старина
старина ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
19 июля в 23:04
Удалять надо было уже за сам факт агрессивного поведения....Ладно,закрыли дискуссию,тем более бесполезную.Каждый остается при своем.Поиграем в футбол,Бог даст и в Европу когда то пустят.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 июля в 23:02
Я тебе напомню когда ваши заноют! И посмотрю что ты скажешь!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
19 июля в 22:48
А почему не удалили ? Объяснил Федотов, объяснит и ЭСК. Таковы Инструкции Фифа, те такова трактовка правил. "Не было чрезмерной жестокости". Я же уже говорил, что мне непонятна такая трактовка. Надо удалять даже если просто замахнулся и не ударил. Но это мое личное мнение.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ старина (раскрыть)
19 июля в 22:34
Вот сейчас специально просмотрел эпизод с Шелией и Соболевым и лично по моему мнению: Шелия достоин ЖК за отмашку. Почему только ЖК, а не КК? Ну во первых это было скорее всего поглаживание и о нанесении травмы тут речи не идёт. Ну и конечно Соболев стал изображать.
Но это лишь моё мнение. Давайте дождёмся заключение комиссии.
протон
протон
19 июля в 22:29, ред.
Я бы добавил:

6) падение Соболева в углу штрафной площади, когда игрок Ахмата принял его на бедро (по-моему 77 минута);

7) два нарушения против Соболева одним и тем же игроком в центре поля, когда Соболева били по ногам сзади, оба нарушения заслуживает по ЖК, а соответственно и КК, но не дали даже одной ЖК (середина 2го тайма);

8) откидка мяча Тодоровичем, на тот момент имевшего ЖК (2 тайм);

9) поведение Тодоровича в моменте с удалением Рыбуса, отмашка от Рыбуса + бычка на Рыбуса и Джикию.
старина
старина ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 июля в 22:23
А почему не УДАЛИЛИ?Потому что не сломал ногу Соболя?Или надо было сломать?Или так и будем молчать???
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ морозз (комментарий удален) (раскрыть)
19 июля в 22:21
Я хоть и не модератор, но могу ответь если мне задан вопрос.
Всё зависит от того в каком контексте была написана фраза. Если в оскорбительном, то да это нарушение.
старина
старина ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
19 июля в 22:18, ред.
Ты не понял меня.Тут не истерика.Тут речь о справедливости.Судейство было явно несправедливое.Не знаю по какой причине...Ну если уж удалять Рыбуся,кстати справедливо,то будь добр ,Безбородов,работай до конца.Или так и нравится быть терпилами?Врядли
v6cfbw4sj2hb
v6cfbw4sj2hb
19 июля в 22:16
Противно смотреть на этот позор!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ старина (раскрыть)
19 июля в 22:10
Ну да, для начала надо устроить истерику, а потом разбираться прав ты или нет.
Прошу учесть этот вывод был сделан из твоих слов.
И заметь, я ни слово не сказал ни по одному эпизоду. Я лишь заметил, что у Спартака уже стала традицией писать жалобы, причём начиная с первого же тура.
По той же логике можно написать 100, а может и больше жалоб и какую-нибудь признают правильной. А потом кричать, что ты оказался прав, при этом не обращать внимание на остальные 99 пустых жалоб.
По поводу Шелии и других эпизодов надо дождаться официального решения. Но для тебя и остальных спартачей это уже не имеет смысла, ведь опять скажите, что заговор. Может Федун тогда станет наконец то мужиком и снимется с чемпионата или опять пустозвонит будет?
ABir
ABir ответ Владимир Анохин (раскрыть)
19 июля в 22:06
Запасемся терпением и каждый увидит в их решениях компетентность и непредвзятость, саму неподкупную Фемиду с вязанными глазами. Подождём, не долго осталось
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ZIBO rock (раскрыть)
19 июля в 22:02
Надо было уж обе лиги перечислить. Ни дат , ни причин. Спартак же плачет не переставая, по любому поводу.
старина
старина ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
19 июля в 21:43
В смысле не надо высказывать свое мнение не разобравшись.Практически все уверены,что Шелия надо было удалять.Но нет же,даже не посмотрев эпизоды,Спартак начали обвинять в том,что только и делаем,что жалуемся.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ старина (раскрыть)
19 июля в 21:34
В смысле куда я?
Я просто констатировал факт. Пусть разбираются в правильности решения те кому положено. А вот только то, что Спартак превратился из гранда 20 века в вечно жалующую команду 21 века это неоспоримый факт.
Да иногда Спартак прав, но в большинстве случаев поднимает пустую истерику.
А слова Федуна и Заремы только оскорбляют Спартак. Разве ты забыл пустые обещания сняться с чемпионата? Разве человек слова может истерику подымать, а потом позорно сливаться? Разве после этого Спартак будут уважать? Скорее наоборот.
Команда с такими амбициями должна всё доказывать на поле, а не кричать про заговор и прочее.
Увы, но Спартак стал командой "жалобой" и это не судьи виноваты или кто другой, а руководство пытающиеся отвести внимание от реальной проблемы. А именно от своих ошибок и не компетенции.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 июля в 20:58
25процентный клоун25процентный клоун . А я по недоразумению подумал, что ты и правда "эксперт" А ты, оказывается........
POL7173
POL7173
19 июля в 20:58
ИМХО.
Бог с ним. Как решил судья, значит будем считать правильно.
Вопрос то не в этом. Главное, чтобы все аналогичные эпизоды с любыми командами трактовались одинаково. Что Спартак,что Зенит, что ЦСКА и т.д.
А уверенности в этом нет. Уже неоднократно происходило так, что одинаковые моменты в матчах разных команд, трактовались по разному, абсолютно противоположно. Самое смешное в том, что ЭСК этим одинаковым моментам, но с совершенно противоположными решениями, найдёт объяснение. И всё будет правильно. Просто надоело видеть, как из болельщиков, в наглую, ничего не стесняясь, делаю тупое стадо. Пипл схавает, а нет, нам на них нас..ть.
pomor45
pomor45
19 июля в 20:57
Надо признавать неотъемлемое право любого клуба подавать иски в ЭСК. На то он и создан, чтобы разбирать спорные вопросы, возникающие у участников матча. Вот в чём вижу проблему, так в том, что журналистам позволено разносить вонь до того, как эти иски рассмотрены в ЭСК. Это можно расценивать, как давление на комиссию путём создания шумихи. Должно дождаться решения комиссии, а потом уже выражать мнения о них, а не судачить загодя меж собой каждому со своей колокольни.
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ ABir (раскрыть)
19 июля в 20:55
Скорее увидим то, что жалобщики не разбираются в футбольных правилах.
морозз
морозз
19 июля в 20:55
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