«Спартак» попросил разобрать в ЭСК пять эпизодов матча с «Ахматом»

«Спартак» просит экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) разобрать пять эпизодов в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги.
41-я минута — вторая жёлтая карточка Мацея Рыбуса.
45+3-я минута — забитый мяч «Ахмата» после истечения добавленного к первому тайму времени.
50-я минута — падение Квинси Промеса в штрафной площади «Ахмата».
77-я минута — попадание мяча в руку Юрия Журавлёва в штрафной площади «Ахмата».
87-я минута — неудаление вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии после столкновения с Александром Соболевым.
2. Гол, забитый с углового, назначенного в доп. время. Не понимаю, какие претензии к судье могут быть и что там рассматривать
3. Квинси просто упал, не было ни умысла ни толчка толком. Лучше бы Спам спросил с него, как он через минуту не смог по воротам попасть из убойнейшей позиции...
4. Сложно определенно сказать, но скорее нет пенальти, чем есть
5. Не спортивное поведение - удаление вратаря, и что парадоксально, не пенальти, так как до этого Соболь сам сфолил.
2. Гол, забитый с углового, назначенного в доп. время. Не понимаю, какие претензии к судье могут быть и что там рассматривать
3. Квинси просто упал, не было ни умысла ни толчка толком. Лучше бы Спам спросил с него, как он через минуту не смог по воротам попасть из убойнейшей позиции...
4. Сложно определенно сказать, но скорее нет пенальти, чем есть
5. Не спортивное поведение - удаление вратаря, и что парадоксально, не пенальти, так как до этого Соболь сам сфолил.