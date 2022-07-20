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Сенников: «Игнатьев может заиграть в „Локомотиве“»

20 июля 2022, 21:58

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе в московский клуб бывшего нападающего «Рубина» и «Крыльев Советов» Ивана Игнатьева.

У «Локомотива» сейчас проблемы с нападающими. Кухта ушел, поэтому надо было искать замену. В начале карьеры Игнатьев был очень перспективным футболистом. В «Рубине» у него не получилось, но руководство «Локомотива» дает ему шанс. Он может заиграть у «железнодорожников», потому что «Локомотив» – специфическая команда. Явных бомбардиров не было. В основном все голы Лоськов забивал. Игнатьев может подстроиться под новый стиль, все-таки он еще молодой футболист.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 июля в 09:19
на этого "режимщика" надеялись в разных клубах ... а потом переставали надеяться
он иначе уже не может !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
21 июля в 08:23, ред.
На фоне Камано-Изидор-Керк Ваня будет бледноват. В прямом и переносном смысле. Надо будет хорошо потрудиться. А вот может ли это Игнатьев делать - вопрос. Надо хорошо "гансам" подумать, прежде чем приобретать этого "вечно талантливого" игрока. При всём при этом рад был бы ошибиться.
gentlewolf
gentlewolf
21 июля в 01:09
объяснить что новичек сможет заиграть потому что раньше в Локо забивал Лоськов?
это новационный подходец:)))
Байкал-38
Байкал-38
20 июля в 23:45
Всем привет из Крыма!!!
Ваня Игнатьев талантливый футболист, но с головой проблемы.
Если его Локо купили, то всё зависит от дальнейшего воспитания.
Как болела Локо делаю прогноз 50 на 50.
Если у кого-то будут проблемы восприятия моего мнения, то советую покопаться в моих комментах об Игнатьеве. Я там всё про него чётко говорил.
sv_1969
sv_1969
20 июля в 22:44
Время покажет! Но сомнений много
drug01
drug01
20 июля в 22:25
От него самого многое зависит????
shlomo
shlomo
20 июля в 22:06
Может... или не сможет.... посмотрим
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