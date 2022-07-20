Сенников: «Игнатьев может заиграть в „Локомотиве“»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе в московский клуб бывшего нападающего «Рубина» и «Крыльев Советов» Ивана Игнатьева.
У «Локомотива» сейчас проблемы с нападающими. Кухта ушел, поэтому надо было искать замену. В начале карьеры Игнатьев был очень перспективным футболистом. В «Рубине» у него не получилось, но руководство «Локомотива» дает ему шанс. Он может заиграть у «железнодорожников», потому что «Локомотив» – специфическая команда. Явных бомбардиров не было. В основном все голы Лоськов забивал. Игнатьев может подстроиться под новый стиль, все-таки он еще молодой футболист.
он иначе уже не может !
он иначе уже не может !
это новационный подходец:)))
это новационный подходец:)))
Ваня Игнатьев талантливый футболист, но с головой проблемы.
Если его Локо купили, то всё зависит от дальнейшего воспитания.
Как болела Локо делаю прогноз 50 на 50.
Если у кого-то будут проблемы восприятия моего мнения, то советую покопаться в моих комментах об Игнатьеве. Я там всё про него чётко говорил.
Ваня Игнатьев талантливый футболист, но с головой проблемы.
Если его Локо купили, то всё зависит от дальнейшего воспитания.
Как болела Локо делаю прогноз 50 на 50.
Если у кого-то будут проблемы восприятия моего мнения, то советую покопаться в моих комментах об Игнатьеве. Я там всё про него чётко говорил.