Широков: «„Сочи“ Дзюбе переплачивать не будет»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков отреагировал на слухи о том, что форвард Артём Дзюба может перейти в «Сочи».
В «Сочи» явно не хватает нападающего. Но, наверное, пока не берут из-за дороговизны контракта, надо договориться по условиям. Как я понимаю, главный момент — деньги. «Сочи» переплачивать не будет.
и в танкисты тоже не возьмут;
отовсюду посылают матом,
потому что Тёма-БАЛАМУТ!!!
и в танкисты тоже не возьмут;
отовсюду посылают матом,
потому что Тёма-БАЛАМУТ!!!
Всё в РПЛ согласно установленному прейскуранту....
Никто никого не принуждает ...ни брать ...ни продавать...
Всё в РПЛ согласно установленному прейскуранту....
Никто никого не принуждает ...ни брать ...ни продавать...