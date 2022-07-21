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Широков: «„Сочи“ Дзюбе переплачивать не будет»

21 июля 2022, 11:11

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков отреагировал на слухи о том, что форвард Артём Дзюба может перейти в «Сочи».

В «Сочи» явно не хватает нападающего. Но, наверное, пока не берут из-за дороговизны контракта, надо договориться по условиям. Как я понимаю, главный момент — деньги. «Сочи» переплачивать не будет.

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Все комментарии
протон
протон
21 июля в 22:06
Не зажрался ли он?
альсато
альсато
21 июля в 15:12
На рынке-два дурака!..Один покупает, другой продает)))))..тот кто покупает-хочет подешевле, тот кто продает. хочет по дороже))))))..а Артемке остается только тренироваться...
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 13:42
Не берут Артёмку в космонавты,
и в танкисты тоже не возьмут;
отовсюду посылают матом,
потому что Тёма-БАЛАМУТ!!!
КЭТиК
КЭТиК
21 июля в 13:38
С его запросами нигде не возьмут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 13:31
Что значит переплачивать.....
Всё в РПЛ согласно установленному прейскуранту....
Никто никого не принуждает ...ни брать ...ни продавать...
Птица Феникс
Птица Феникс
21 июля в 12:18
Это следовало ожидать.
Ironigor
Ironigor
21 июля в 11:33
А кто вообще сказал, что он перейдёт в Сочи.
sv_1969
sv_1969
21 июля в 11:29
Конечно не будет и это правильно
drug01
drug01
21 июля в 11:16
Это следовало ожидать
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