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Новичок ЦСКА Гайич: «Политика не должна вмешиваться в спорт»

20 июля 2022, 23:28

Новичок ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о запрете от УЕФА и ФИФА для участия российских клубов в еврокубках.

Я играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы и очень этим доволен. Сейчас отсутствие еврокубков для меня не проблема – знал о запрете УЕФА до того, как подписал контракт с ЦСКА, это точно не стало сюрпризом. Посмотрим, что будет дальше.

Спорт есть спорт и должен им оставаться. Политика не должна вмешиваться в эти вопросы. Да, никому не нравится сложившаяся ситуация, но сейчас мы никак не можем на это повлиять. Это тяжёлое время, но надеюсь, скоро оно изменится.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
21 июля в 12:37
Наивный. Политка вмешивается даже в личную жизнь, а не то, чтобы в спорт.
SHMEL258
SHMEL258
21 июля в 08:12
Мир уже совершенно не тот, правила придумываются на ходу, спорт уже не "мир", а средство наказания неугодных.
ДСА
ДСА
21 июля в 06:52
Когда играешь в ЦСКА, то абсолютно верное мнение.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 июля в 05:59
Мы вдруг оказались в другом мире и выяснилось, что долгие годы мы жили в окружении 2ов.
2hxdssfc9tzy
2hxdssfc9tzy
21 июля в 04:51
Сегодня другая действительность...
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 01:04
Не в этой твоей футбольной жизни.Сейчас не руководствуются здравым смыслом,а законы попраны.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 01:02
Жаль , что не все это понимают.
протон
протон
21 июля в 00:14
Слышали цитату Альберта Эйнштейна: “Наука без религии хрома, религия без науки слепа”? Тут примерно такая ситуация если правильно расставить значение слов
VeniaminS
VeniaminS
20 июля в 23:56
Вот это правильно сказал.
David Young
David Young
20 июля в 23:48
Многие с этим согласны.
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