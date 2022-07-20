Новичок ЦСКА Гайич: «Политика не должна вмешиваться в спорт»

Новичок ЦСКА поделился мнением о запрете от УЕФА и ФИФА для участия российских клубов в еврокубках.

Я играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы и очень этим доволен. Сейчас отсутствие еврокубков для меня не проблема – знал о запрете УЕФА до того, как подписал контракт с ЦСКА , это точно не стало сюрпризом. Посмотрим, что будет дальше.

Спорт есть спорт и должен им оставаться. Политика не должна вмешиваться в эти вопросы. Да, никому не нравится сложившаяся ситуация, но сейчас мы никак не можем на это повлиять. Это тяжёлое время, но надеюсь, скоро оно изменится.