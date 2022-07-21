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Восстановление Пиняева может занять полгода. Ему предстоит операция

21 июля 2022, 20:46

Футболистка «Чертаново» Дарья Новак рассказала о состоянии нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, которому был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Мы знакомы и буквально сегодня утром я спрашивала, как у него дела. Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию и примерно через полгода он вернется. Думаю, что с врачами у него постоянный контакт, он контактирует со всеми, кто там есть, плюс-минус какие-то сроки ему говорили.

В каком он состоянии? Жить можно со всем, играть Сергей будет, безусловно. Знаю, что он вернется еще сильнее. Осталось пережить операцию и хорошо восстановиться. Сергей в порядке, он спокойный парень и спокойно на все реагирует.

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Все комментарии
Doping_87
Doping_87
вчера в 02:22
Соккер совсем никакой информации не проверяет, тупо строчит фейки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 июля в 22:15
Жестко.

Есть спортсмены, которые так и не смогли вообще после пневмоторакса восстановиться и заканчивали карьеру.

Частой причиной бывают перегрузки.

Загнали парня или он сам себя загнал, а врачи не уследили.

И это наш лучший молодой талант...
Grabovsky
Grabovsky
21 июля в 21:36
Здоровья Парню. Смущает момент мед осмотра перед сборами...
Zenit_84
Zenit_84
21 июля в 20:51
Главное, чтобы выздоровел
Гость
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