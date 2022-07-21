Восстановление Пиняева может занять полгода. Ему предстоит операция

Футболистка «Чертаново» Дарья Новак рассказала о состоянии нападающего «Крыльев Советов» , которому был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Мы знакомы и буквально сегодня утром я спрашивала, как у него дела. Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию и примерно через полгода он вернется. Думаю, что с врачами у него постоянный контакт, он контактирует со всеми, кто там есть, плюс-минус какие-то сроки ему говорили.

В каком он состоянии? Жить можно со всем, играть Сергей будет, безусловно. Знаю, что он вернется еще сильнее. Осталось пережить операцию и хорошо восстановиться. Сергей в порядке, он спокойный парень и спокойно на все реагирует.