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«Крылья Советов» выступили с заявлением о здоровье Пиняева

20 июля 2022, 18:59

Пресс-служба «Крыльев Советов» выступила с официальным заявлением относительно состояния здоровья нападающего Сергея Пиняева.

Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой, не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба.

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Все комментарии
протон
протон
21 июля в 00:21
Здоровья Сергею пусть если будет надо пропустит хоть пол года, переживет и клуб и болельщики Крыльев, но зато человек будет жив и здоров. Не дай Бог повторения ситуации с Козловым. Еще раз здоровья Сергею!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 20:55
Здоровья Серёге!
dok66
dok66
20 июля в 20:33
Главное здоровья парню !
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 июля в 20:33
Действительно! Эти нафантазируют)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
20 июля в 19:26, ред.
Gor Ter-Aristacessian

Чё хорошего и под каким нахрен контролем ? Он - несовершеннолетний. Правду о состоянии ребёнка только родители скажут, либо менты, которые сейчас во все щели тра*ают клуб, вместе с его пресс-службой...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 19:03
Гадать не стоит, надо ждать заявления медиков , а не фантазеров СМИ.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 июля в 19:03
Ситуация находится под контролем, и это хорошо.
fx77znxvskn2
fx77znxvskn2
20 июля в 19:02
Молва она такая, да еще и приукрасят...
Гость
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