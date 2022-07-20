«Крылья Советов» выступили с заявлением о здоровье Пиняева

Пресс-служба «Крыльев Советов» выступила с официальным заявлением относительно состояния здоровья нападающего .

Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой, не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба.