История с Пиняевым выбила почву из-под ног фанатов. Травинка, слухи о реанимации и парализованной руке

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20 июля 2022, 22:54

Сообщаем подробности.

На тренировках в «Крыльях Советов» неспокойно – неожиданно появилась новость, что стало плохо полузащитнику самарцев Сергею Пиняеву. Сообщалось, что у игрока возникли проблемы с легкими. Разбираемся, что произошло на самом деле, какие подробности дает клуб и насколько будет тяжело найти команде замену на время восстановления.

Говорили, что в легкое попала травинка

Инцидент произошел сегодня, первые подробности дали журналисты Максим Алланазаров и Севастиан Терлецкий: у Пиняева возникли проблемы с легкими – Сергей упал на газон, травинка попала в легкое. Дошло якобы до того, что 17-летнему игроку «Крыльев» парализовало руку, и его отвезли в реанимацию.

Позднее появилось больше конкретики – инцидент не связан с травинкой, проблемы начались днем ранее: Сергею стало плохо до тренировки, его отвезли на рентген, по результатам которого и было принято решение о госпитализации.

Врач «Крыльев» Кюри Чачаев информацию о реанимации опроверг:

Он чувствует себя прекрасно. Завтра будет по Сергею консилиум. То, что расписывают — неправда. Какая реанимация? Вы что, смеетесь?! Кто вам пустил такую утку? Он находится на обследовании.

Со временем появилась версия, что Пиняеву диагностировали пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу лёгкого. Он может быть спровоцирован травмой или медицинским вмешательством.

Финальная версия, которую представил клуб, выглядит так:

Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба.

Пиняев – юный российский талант, которого заприметил МЮ . Его нельзя терять

Уже тот факт, что в возрасте 13 лет на Сергея Пиняева обратили внимание скауты «Манчестер Юнайтед», говорит о многом – в первый раз он стажировался в английском гранде в течение недели, принял участие в матче юношеской команды манкунианцев против «Бари» и пять раз поразил ворота соперника. Позднее стажировки повторялись, а в медиа сообщалось, что «Юнайтед» готовы забронировать игрока у «Чертаново» — подписывать профессиональный контракт с несовершеннолетним человеком по регламенту ФИФА запрещено.

Юный полузащитник не сбавлял обороты – дебютировал на уровне Первой лиги, когда ему не было и 15 лет, а в минувшем сезоне впервые появился на поле в составе команды Российской Премьер-лиги. Сейчас Пиняев является игроком «Крыльев Советов», карьера развивается поступательно – без резких трансферов в топ-клубы, где игровой практики будет мало.

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин отмечает, что с переходом Пиняева в «Крылья» история с «Юнайтед» не заканчивается:

Контакт с МЮ по Пиняеву? Последний контакт с МЮ был на матче «Химки» – «Крылья Советов» в апреле, там был селекционер «Манчестер Юнайтед». Он приезжает на всех игроков смотреть, но в том числе и на Сергея смотрел.

Хочется верить, что в дальнейшем Сергей не раз порадует фанатов голами за европейский гранд. И что сегодняшний инцидент – не начало кошмара, какие могут случиться с большим талантом, а сиюминутный инцидент.

«Крылья» собирались доверить Пиняеву левый фланг – раньше он постоянно сменял там Зиньковского

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин планомерно готовил Пиняева к РПЛ еще в прошлом году – полузащитник регулярно выходил на замену и получал 15-20 минут на поле. Еще больше – в матчах Кубка России. Заигрывали его на флангах (в основном левым вингером). Состав команды не отличается богатством подбора игроков, поэтому справа регулярно играл Роман Ежов, слева Антон Зиньковский – первого чаще сменял ушедший Дмитрий Кабутов, Сергей Пиняев в основном закрывал левый фланг. Летом команду покинул и Зиньковский – все сводилось к тому, что Осинькин доверит Пиняеву место в основе на позиции Антона.

Сам наставник самарцев отмечал:

Психологически он уже готов к РПЛ . В этом сезоне ему точно будет легче, чем если бы он только сейчас поднялся из ФНЛ . Хотя, вероятно, и игра в ФНЛ принесла бы определенную пользу… Его кто-то может называть акселератом, но если Пиняев и акселерат, то в первую очередь из-за своего подхода к футболу.

Чтобы была возможность ротировать состав и снимать нагрузку с Сергея, в «Крылья» подписали левого вингера «Алании» Владимира Хубулова – есть предположение, что именно он будет менять Пиняева при необходимости развития атакующего сценария. На случай, если нужно уйти в глубину, у самарцев есть Даниил Липовой.

Все вышесказанное подтверждает первый матч нового сезона Российской Премьер-лиги – у Пиняева место в старте в матче против «Оренбурга». По скорости, по умению удержать мяч Сергей уже на уровне элитного дивизиона, оренбуржцев он вскрывал без проблем – это показал эпизод с пасом на 10-й минуте встречи. Затем он оголил правый фланг соперника рывком в противоход и прицельно отдал на Цыпченко. В результате он отыграл до 77-й минуты, после чего его сменил Хубулов. «Оренбург» все же предоставлял Сергею много пространства – теперь важно посмотреть, сможет ли Пиняев сделать что-то подобное в матчах против более организованных команд с плотной обороной.

История с травинкой омрачает появление в старте и ожидание будущих матчей Сергея – сейчас для самарцев это будет большая потеря, если речь зайдет о длительном восстановлении 17-летнего полузащитника. Придется играть с Хубуловым, который еще не освоился в Премьер-лиге и Липовым. Ожидание новостей по Сергею теперь будет особенно напряженным.