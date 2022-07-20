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Пиняева увезли в реанимацию с тренировки «Крыльев Советов»

20 июля 2022, 17:56

Нападающему Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки «Крыльев Советов».

По данным источника, 17-летний футболист досрочно завершил тренировку самарского клуба. У форварда возникли проблемы с лёгкими. Пиняева увезли в реанимацию.

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Все комментарии
memphis
memphis
20 июля в 19:19
Серёга, Самара с тобой!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 18:35
Паренек 17ти лет, организм еще не сформировался, аккуратнее надо быть с такими ребятами, да и не только с молодыми. Помню как загнали Федю Черенкова, Марата Измайлова . К каждому игроку надо подходить индивидуально . Игра стала более интенсивная и количество порванных крестов у совсем молодых игроков это подтверждает.
Будем надеяться , что с парнем все будет в порядке.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 июля в 18:11
Жалко паренька. На другом ресурсе пишут, что руку парализовало, трава в лёгкие попала.
старина
старина
20 июля в 18:00
Здоровья парню.Школьник еще ведь совсем....
Schalke-04
Schalke-04
20 июля в 17:58
Скорейшего выздоровления!
Гость
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