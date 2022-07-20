Пиняева увезли в реанимацию с тренировки «Крыльев Советов»

Нападающему Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки «Крыльев Советов».
По данным источника, 17-летний футболист досрочно завершил тренировку самарского клуба. У форварда возникли проблемы с лёгкими. Пиняева увезли в реанимацию.
Нападающему Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки «Крыльев Советов».
По данным источника, 17-летний футболист досрочно завершил тренировку самарского клуба. У форварда возникли проблемы с лёгкими. Пиняева увезли в реанимацию.
Будем надеяться , что с парнем все будет в порядке.
Будем надеяться , что с парнем все будет в порядке.