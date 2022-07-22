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В «Санта-Коломе» объяснили, почему назначили Черышева главным тренером

22 июля 2022, 21:49

Глава андоррского клуба «Санта-Колома» Дэн Мильштейн объяснил, почему назначил российского специалиста Дмитрия Черышева главным тренером клуба.

У Дмитрия Черышева как у футболиста, тренера и отца футболиста есть богатейший опыт развития игроков на разных интернациональных уровнях. Считаю, что Дмитрий хороший тренер. Помимо поста главного тренера, он будет исполняющим обязанности директора селекционного отдела.

Мы дадим ему ресурсы, скаутское бюро по всему миру, которое будет помогать в подборе правильных игроков для развития. Мы будем развивать игроков, и через наши клубы ребята смогут заявить о себе в европейских турнирах в довольно раннем возрасте.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:03
Для клуба хорошее приобретение.
ОПС
ОПС
вчера в 03:30
Вряд ли что то получится. Но пожелаем удачи!
minai
minai
22 июля в 23:14
Глава андоррского клуба «Санта-Колома» Дэн Мильштейн объяснил: Этот малый согласился быть тренером за еду.
Boricku
Boricku
22 июля в 22:08
Лучше бы ещё кого то взяли.
Ironigor
Ironigor
22 июля в 22:01
Прям как Санта - Колыма !)
Caniggia
Caniggia
22 июля в 21:54
Планы какие-то наполеоновские! Вообще, Черышев, как тренер ничего особого не добивался. Ну посмотрим, удачи ему в Андорре.
VeniaminS
VeniaminS
22 июля в 21:53
Удачи на новом месте.
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