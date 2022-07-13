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Мостовой: «Уход Каттани — цирк. Я готов стать спортдиректором „Спартака“»

13 июля 2022, 13:44

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора московского «Спартака».

Уход Каттани — это цирк. Ничего не предвещало, другое дело, что никто и не знал, как этот Каттани вообще появился в «Спартаке» и что он там делал. Поэтому его увольнение трагедией не станет. Пустым это место точно не останется, ничего страшного не произошло.

Новостью я, безусловно, удивлен, а тем, что происходит — нет. Просто цирк-шапито продолжает гастролировать. Вспоминаются слова Каттани о том, что он уйдет из клуба, если Абаскаль провалится. Я не удивлюсь, если на днях еще и новый тренер команду покинет. В сегодняшнем «Спартаке» может произойти все что угодно.

Что касается позиции спортивного директора, то я готов им стать. Конечно, я был бы не против занять эту должность. Но вероятность такого приглашения — мизерная. Если 10 лет меня не звали никуда, то и тут не будет ничего. Уже привыкли.

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Все комментарии
протон
протон ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
13 июля в 23:42
Ну любит он Спартак, тут ничего плохого нет. Давайте попробуем, может что и получится. Игрок он был прекрасный. Может игроков хороших для нашей команды подтянет. Он их как никто должен видеть. Ну, а если не получится, скажем "пока". До него же были и не такие персоны. А он хоть наш, спартаковский. И ещё один плюс-не получится, больше не будет предлагать нигде свою персону.
VIC2
VIC2
13 июля в 21:28, ред.
Это самое худшее, что ещё можно сделать для "Спартака" -
"Что касается позиции спортивного директора, то я готов им стать."
Олег Борткевич
Олег Борткевич
13 июля в 18:46
Хороший был футболист. А вот в человеке Мостовом накопилось столько зависти и злобы... Трудно ему с этим жить.
sten312
sten312
13 июля в 15:20
https://youtube.com/clip/UgkxhC1-RvQPKDL8dDZu9sSdggeeU69gEgz8
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 июля в 14:52
Этот спартач так и хочет пролезть в спартак но там всё тшетно, спартак своих выбрасывает.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 14:29, ред.
На всё готов в футболе Мостовой,
рискнуть карьерой,или головой,
ну а, пока не в доле и не в теме,
играет Саша клоуна в арене.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 14:25
Вот назначь такого ,потом ,как в анекдоте о любви Буратино с Мальвиной ,у последней от этой любви вся П. В занозах !!! )))))))))))
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 14:25
Саня давно напрашивается,а его не берут
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 14:14
Куда ни зайду везде мостовые - на Матч ТВ, в Зените, на соккере, спортбоксе...
Да скокА их будет? И все гонят волну)))
Ironigor
Ironigor
13 июля в 13:56, ред.
За тебя уже рассказывали , скоро по телевизору объявят на канале RenTV !)
ОПС
ОПС
13 июля в 13:53
Только комментировать, да прогнозы говорить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 июля в 13:52
Как стремительно Царь на место главного нытика выдвинулся. За 10 лет можно было 10 раз тренерские курсы окончить и начать работать.
memphis
memphis
13 июля в 13:49
Старая песня... Царя не позвали на пир распила
drug01
drug01
13 июля в 13:45
Кто тебя возьмёт????
Гость
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