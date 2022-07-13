Мостовой: «Уход Каттани — цирк. Я готов стать спортдиректором „Спартака“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора московского «Спартака».

Уход Каттани — это цирк. Ничего не предвещало, другое дело, что никто и не знал, как этот Каттани вообще появился в «Спартаке» и что он там делал. Поэтому его увольнение трагедией не станет. Пустым это место точно не останется, ничего страшного не произошло.

Новостью я, безусловно, удивлен, а тем, что происходит — нет. Просто цирк-шапито продолжает гастролировать. Вспоминаются слова Каттани о том, что он уйдет из клуба, если Абаскаль провалится. Я не удивлюсь, если на днях еще и новый тренер команду покинет. В сегодняшнем «Спартаке» может произойти все что угодно.

Что касается позиции спортивного директора, то я готов им стать. Конечно, я был бы не против занять эту должность. Но вероятность такого приглашения — мизерная. Если 10 лет меня не звали никуда, то и тут не будет ничего. Уже привыкли.