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Дмитрий Черышев возглавил клуб из Андорры

22 июля 2022, 13:37

Российский тренер Дмитрий Черышев возглавил клуб из чемпионата Андорры «Санта-Колома». До этого Черышев работал с «Нижним Новгородом» в сезоне 2018/19. О назначении рассказал владелец клуба Дэн Мильштейн.

Дмитрий Черышев возглавил «Санта-Колому» в качестве главного тренера, и помимо этого он будет исполнительным вице-президентом футбольных операций. У него будет селекционный отдел, который будет работать во всем мире. Мы построим интернациональную команду, наберем игроков со всего мира, дадим шанс молодым ребятам сыграть в Европе, включая еврокубки, а также на всех уровнях в Америке.

«Санта-Колома» — самый титулованный клуб Андорры. На ее счету 13 титулов чемпиона страны, 10 национальных кубков и 7 суперкубков Андорры.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
22 июля в 20:42
Это его уровень.
dok66
dok66
22 июля в 19:19
Тепло , зимы нет , тренируй и радуйся. Зачем напрягаться .
nwrd8ng5aug9
nwrd8ng5aug9
22 июля в 19:12
Не был тренером, нечего и становиться. Один пиар на пустом месте.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
22 июля в 15:50, ред.
Жаль, что вылетели эти "голуби" из лиги конференции,
а то бы в финале лиги Чемпионов разгромили Реал !))
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
22 июля в 15:44
Неее!Не буду))
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
22 июля в 15:43
Добра дружище. ✊️
Только не кому не говори !)))
n746p36k3zkd
n746p36k3zkd
22 июля в 14:59
Теперь и Дениса ждём.
Шуnя771
Шуnя771
22 июля в 14:44
Ждем в рядах «Санта-Колома» "хрустального"!))
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
22 июля в 14:43
Поставьте, пожалуйста, в блок "Лучший комментарий"!)
David Young
David Young
22 июля в 14:30
Мой любимый андоррский клуб.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
22 июля в 14:21
Довольно известный клуб)))Приветствую!!!
Zenit_84
Zenit_84
22 июля в 14:12
Удачи папе Черышеву!
Ironigor
Ironigor
22 июля в 13:48
Возглавил Европейский клуб !
Ну вот тебе и уровень, Димон !)
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 13:44
Это очень любительский уровень.
Знатог
Знатог
22 июля в 13:39
Пздр! и сына туда по блату устроит.
Гость
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