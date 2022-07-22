Дмитрий Черышев возглавил клуб из Андорры

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22 июля 2022, 13:37

Российский тренер возглавил клуб из чемпионата Андорры «Санта-Колома». До этого Черышев работал с «Нижним Новгородом» в сезоне 2018/19. О назначении рассказал владелец клуба Дэн Мильштейн.

Дмитрий Черышев возглавил «Санта-Колому» в качестве главного тренера, и помимо этого он будет исполнительным вице-президентом футбольных операций. У него будет селекционный отдел, который будет работать во всем мире. Мы построим интернациональную команду, наберем игроков со всего мира, дадим шанс молодым ребятам сыграть в Европе, включая еврокубки, а также на всех уровнях в Америке.

«Санта-Колома» — самый титулованный клуб Андорры. На ее счету 13 титулов чемпиона страны, 10 национальных кубков и 7 суперкубков Андорры.