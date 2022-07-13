Федун останется, «Спартак» не изменится. Уход Каттани намекает на урезание бюджета

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13 июля 2022, 13:25

Опасное решение итальянца.

Леонид Арнольдович признал прежние ошибки

Комментарий совладельца «Спартака» по поводу решения Луки Каттани покинуть московский клуб получился коротким, но емким:

Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака».

Получается, менеджеры до этого были хуже, чем сорокалетний бывший спортивный журналист. А кто же их выбирал? Каттани не играл в футбол, пошел работать скаутом в нестабильный «Палермо». Дальше стал спортивным директором клуба, где постоянно меняли главных тренеров и был настоящий бардак. Лука выбил у эксцентричного владельца деньги на юного Дибалу. Но один трансфер не делает его гением менеджмента.

В топ-5 карьера Каттани пока не сложилась. Лука не задержался скаутом в «Челси» и немного поработал в ПСЖ , где на повышение не претендовал. А в итоге оказался лучше, чем все, кому Федун доверял сотни миллионов евро в «Спартаке». Выходит, во всех предыдущих случаях владелец ошибался и вредил команде, раз выделили именно парня, который работал с декабря, а пригласила его Салихова через итальянских друзей.

Одним из окружения является посредник Камоцци. Он тоже покинул должность советника владельца Федуна. Но это выгодная и размытая должность – можно приписывать все заслуги, вроде кубковой победы Ваноли, и переложить промахи на тренеров и Каттани. У Луки была конкретная должность, выбирал стратегию развития «Спартака», которую пришлось менять. Ваноли предсказуемо ушел, но решение Каттани тоже многое меняет.

Легионеры, которых Лука убеждал остаться в России, увидели, что сам он уехал. Теперь придумают версии, почему так произошло, и одна из рабочих – в «Спартаке» не собираются подписывать футболистов, которых предлагал менеджер. Менеджер, который и сам плутал между стилями. Ваноли ведь помощник Конте, играл «3-5-2», Абаскаль это испанский стиль – «4-3-3». Резкое переключение может не сработать.

Каттани свято верил, что «Спартак» может быть интенсивным, атакующим и успешным одновременно. Вера осталась, но надежд, что у клуба будет все в порядке, у менеджера стало меньше, если он решил уйти не вместе с Ваноли, а уже после разгрома в Суперкубке и за пару дней до старта чемпионата.

Уход директора подставляет Гильермо Абаскаля

Ушел координатор проекта. Что это говорит о перспективах клуба? Каттани не успел толком развернуться, но Лука принял решение по Абаскалю. Как бы хорошо Салихова ни ориентировалась в футболе, попросту не могла на последних месяцах беременности жить швейцарской лигой и изучать работу юного Абаскаля в «Базеле». Федун тоже не футбольный гик, чтобы найти неожиданного тренера, ориентируясь на разговоры о ДНК «Барселоны».

Каттани привел в клуб наставника, в котором почти все сомневаются. Почитайте отзывы ветеранов «Спартака» и не только. Но не возьмет удар на себя, уезжает, хотя всего месяц назад генеральный директор клуба Мележиков сказал про Каттани следующее:

Насколько я знаю, он нацелен на работу и не планирует никуда уходить. Меня это очень сильно радует.

Начинают бесить эти вечные опровержения накануне нового отъезда иностранца. Насколько можно верить Зеленову, Мележикову или Федуну? Говорят, что якобы никаких глобальных изменений в ближайший год не будет. И второе лето подряд сезон начинается с того, что спортивный менеджер настаивает на выборе конкретного тренера – Попов привел Виторию вопреки мнению Салиховой, а Каттани выбирал Абаскаля.

Дальше человек, который набирает состав, уходит. Нездоровая привычка. Цикл сократился до полугода вместо полутора-двух сезонов. Попов пришел в ноябре 2020-го, а продержался не сильно дольше, чем генеральный директор Газизов. Апеннинский вектор тоже оказался мимолетным. Итальянец по происхождению Тедеско, Каттани, Камоцци и Ваноли больше не в «Спартаке». Хорошо, хоть в Кубке повезло.

Спортивный менеджер нужен, когда нет денег

Говорят, Каттани не нужен «Спартаку», раз подписывать легионеров сложнее, бюджет урежут, а у владельцев проблемы в бизнесе – Федуна и Алекперова отправили на пенсию в «Лукойле». Плюс у синьоры Заремы новый ребенок и хватает забот, помимо футбола. Но как раз в такой ситуации максимальная концентрация профессионалов может спасти «Спартак» от ФНЛ или вечного топтания в середине таблицы РПЛ .

Вместо них видим людей, которым фанаты клуба не верят, поскольку ловили на противоречивых заявлениях. Сейчас формально роль спортивного директора отойдет к Артему Реброву. Пугает, что инсайдеры, близкие к клубу, допускают завершение трансферной кампании. Если Абаскаля оставят с нынешним составом, то шансы на успех невысоки – молодежи хватает, но парочка опытных игроков была нужна.

Жиго ушел, Мозес еще может приостановить контракт, а в опорной зоне ожидание Годо – нового Фернандо не видно на горизонте, а такой игрок давно нужен команде. Федуна не будут убирать из «Спартака», поскольку выгодно, что именно в него летят стрелы? Но в нынешних условиях навести в клубе порядок без стороннего финансирования практически нереально. Слишком сильно все запущенно, чтобы верить в чудо.

Лучшего, чем Каттани, не заманить в «Спартак»

В клубе нашли крайнего, результаты повесят на Абаскаля. Все понимают, что ни один качественный спортивный директор в «Спартак» без еврокубков не пойдет. Специалисту с амбициями просто неинтересна работа с большим количеством финансовых и спортивных ограничений. Уход Каттани это подтверждает. Зачем ему оставаться в РПЛ , а потом доказывать всему в мире футбола, что это решение было выгодным?

Директор это не должность для романтика, а практическая работа, расчетливая, вынуждающая анализировать последствия. Крутым тренерам, менеджерам или футболистам невыгодно вариться в российском футболе. Каждый легионер старается найти себе новый клуб. Только на жадности агентов держатся многие новые переговоры. Каттани рассчитывал на деньги как фактор, но ему отказали в праве ими распоряжаться.

Абаскалю сегодня точно пообещают больше свободы, но вспомните, что Лука говорил про тренеров клуба:

Пока я спортивный директор «Спартака», здесь не будет людей, которые хотят набить кошелёк или поскорее покинуть тренировку. Здесь должен работать тренер, который понимает, что придётся страдать.

Крейсер «Страдания» плывет дальше без автора этих слов. За полгода нереально понять, вел ли Каттани «Спартак» к светлому будущему. Но Лука набрал молодых перспективных игроков, его связи позволяли искать легионеров. Выбрал Ваноли – Паоло выиграл Кубок и мог остаться, будь с Италией прямое воздушное сообщение. Каттани тоже не стал долго ждать у московского моря погоды, и осуждать его не за что.

Федун считает, что ушел лучший специалист. Но и Тедеско был самым перспективным тренером. «Спартак» не удержал талантливых. Многое говорит о методах управления клубом. Многое, но ничего нового. Лучше не станет, реального покупателя нет, только владелец мечты. Каттани не задержался, но понял «Спартак»: все, кто любят клуб, должны быть готовы к футбольным страданиям, а редкий трофейный пепел в руках воспринимать, как чудо.