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«Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Ромы»

сегодня, 10:37

Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес может продолжить карьеру в Испании.

По данным источника, за ситуацией вокруг бразильца следят «Реал» и «Барселона».

В прошлом сезона Ибаньес провёл 51 матч за «Рому», записав на свой счёт 4 гола.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 14:12
...куда самородки испанские подевались, покупают всех подряд, пожилых поляков,
юнцов бразильцев, только не своих ...???!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:51
Барса опять похоже кредитов набрала... откуда деньги?
Гость
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