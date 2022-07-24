«Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Ромы»

Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес может продолжить карьеру в Испании.
По данным источника, за ситуацией вокруг бразильца следят «Реал» и «Барселона».
В прошлом сезона Ибаньес провёл 51 матч за «Рому», записав на свой счёт 4 гола.
Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес может продолжить карьеру в Испании.
По данным источника, за ситуацией вокруг бразильца следят «Реал» и «Барселона».
В прошлом сезона Ибаньес провёл 51 матч за «Рому», записав на свой счёт 4 гола.
юнцов бразильцев, только не своих ...???!!!
юнцов бразильцев, только не своих ...???!!!