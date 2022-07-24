«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду

Мадридский «Атлетико» может избавиться от нападающего Антуана Гризманна ради трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Матрасникам» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать контракт с Роналду. Ранее сообщалось, что португальский нападающий дал согласие на переход в мадридский клуб.
Гризманн выступает за «Атлетико» с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны» на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Атлетико» активировал опцию продления на второй год арендного соглашения по Антуану Гризманну.
К тому же нужно снизить требования по зарплате.
Гризманна будет жаль, ведь только в Атлетико он смог заиграть на топ уровне, но конкурентов достаточно на его позиции как и было в Барсе. Первую роль скорее всего он уже не будет играть в команде, все таки взяли Феликса.
Может Гризманн в Лион перейдет, там и Депай реанимировал карьеру отчасти.
К тому же нужно снизить требования по зарплате.
Гризманна будет жаль, ведь только в Атлетико он смог заиграть на топ уровне, но конкурентов достаточно на его позиции как и было в Барсе. Первую роль скорее всего он уже не будет играть в команде, все таки взяли Феликса.
Может Гризманн в Лион перейдет, там и Депай реанимировал карьеру отчасти.