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«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду

сегодня, 05:44

Мадридский «Атлетико» может избавиться от нападающего Антуана Гризманна ради трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Матрасникам» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать контракт с Роналду. Ранее сообщалось, что португальский нападающий дал согласие на переход в мадридский клуб.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны» на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Атлетико» активировал опцию продления на второй год арендного соглашения по Антуану Гризманну.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 13:32
Гелевый дал уже давно согласие... И не на переход в Атлетико конкретно, а на переход хоть куда-нибудь... Вот он и не заморачивается... С ботоксом играется, а Мендеш работает.. Чем не жизнь... Вот только Месси мешает тем, что у него все хорошо... Добро пожаловать в автобус, гелевый... Это тебе не Bugatti от Гвардиолы... Хе...
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:13
Это будет хороший трансфер для Атлетико
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 12:04
Подписав Роналду, "Атлетико" может избавиться:
- от Гризманна;
- от Симеоне;
- от денег;
- от болельщиков;
- от надежд на титул.
Кккккккомбо!
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 10:20
Что-то вроде перехода Суареса, но Роналду играл за Реал и это будет не одно и тоже.
К тому же нужно снизить требования по зарплате.
Гризманна будет жаль, ведь только в Атлетико он смог заиграть на топ уровне, но конкурентов достаточно на его позиции как и было в Барсе. Первую роль скорее всего он уже не будет играть в команде, все таки взяли Феликса.
Может Гризманн в Лион перейдет, там и Депай реанимировал карьеру отчасти.
амурец
амурец
сегодня в 10:19
Гризманн конечно похуже Роналду конечно, но от перехода в Атлетико ни клуб ни Роналду не выиграют
STVA 1
STVA 1 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 09:31
я вот тоже об этом думаю! это же -1 в защите и прессинге!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:50
От Гризманна надо было избавляться давно.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:04
Роналду чтоб играть сам доплачивать должен !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:45
Не нужно этого делать!
Elliada
Elliada
сегодня в 07:39
Атлетико видимо по ЛЕ соскучился. Я за переход. Балласт не нужен АПЛ. Он уже всем всё доказал, от МС и Ливерпуля по полной отгреб, на ответные игры даже побоялся выйти. В Ла Лиге есть свои Норвичи.
Томас Сойер
Томас Сойер
сегодня в 07:11
Атлетико правильно делает...Роналду лучше чем Гризман...хоть и возрасте. От него будет больше пользы, чем от Гризмана.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:04
Гризманн уже совсем не впечатляет.
vt6f6jdmxgpy
vt6f6jdmxgpy
сегодня в 06:11
и нафик им нужен Криштиану...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 06:06
С ума что-ли в Атлетико по сходили!
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