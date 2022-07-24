«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду в аренду в другой клуб

«Манчестер Юнайтед» определился с будущим нападающего Криштиану Роналду.
«Красные дьяволы» готовы отпустить португальца в аренду до конца сезона в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.
Контракт Роналду с МЮ истекает летом 2023-го, поэтому условием, при котором «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Криштиану в аренду, является продление соглашения на ещё один сезон (до лета 2024 года), чтобы не потерять португальца бесплатно.
Нахрена сторонам (МЮ и Рону) быка включать, пользуясь правами, когда подобное будет идти во вред как имиджу сторон, так и их финансам ?!
Рону осталось мало футбольных лет, он хочет поиграть в ЛЧ, о чём Манчестер прекрасно знает и понимает. Манчестеру же надо сгладить психологическую нагрузку на ТХ в его дебютном сезоне и снова попасть в топ -4 АПЛ. Уход Роналду на один сезон поспособствует выполнению выше сказанных желаний португальца и задач МЮ. Через год будет понятно, кто был прав, а кто ошибался и при этом у всех будет возможность вернуться к первоначальному состоянию, если то станет выгодно обеим сторонам.
Где ты тут криминал нашёл, хз.
Нахрена сторонам (МЮ и Рону) быка включать, пользуясь правами, когда подобное будет идти во вред как имиджу сторон, так и их финансам ?!
Рону осталось мало футбольных лет, он хочет поиграть в ЛЧ, о чём Манчестер прекрасно знает и понимает. Манчестеру же надо сгладить психологическую нагрузку на ТХ в его дебютном сезоне и снова попасть в топ -4 АПЛ. Уход Роналду на один сезон поспособствует выполнению выше сказанных желаний португальца и задач МЮ. Через год будет понятно, кто был прав, а кто ошибался и при этом у всех будет возможность вернуться к первоначальному состоянию, если то станет выгодно обеим сторонам.
Где ты тут криминал нашёл, хз.
Во-вторых, больших денег Роналду МЮ не принес. Еще зимой владельцы МЮ хотели от него избавиться, но предпочли оставить, чтобы он заработал деньги для них на предсезонном турне. А он на них не поехал.
В-третьих, отдать Роналду в аренду выгодно только для самого Роналду. Он будет выступать в ЛЧ, а МЮ и новый клуб будут платить ему большую зарплату. Без него МЮ добьется большего, но через год он вернется и всё заново поломает. Разумнее будет поставить его на место. Посадить на лавку, балласт прогнется, ведь для него важна собственная статистика и он будет согласен на замену и выполнять указания тренера. Или расторгнуть контракт. Отдав в аренду, через год он вернется и кому его потом продать, если сейчас нет на него покупателей. Избавившись от него сейчас, МЮ сможет строить команду на несколько лет вперед. Аренда лишь временная мера.
Во-вторых, больших денег Роналду МЮ не принес. Еще зимой владельцы МЮ хотели от него избавиться, но предпочли оставить, чтобы он заработал деньги для них на предсезонном турне. А он на них не поехал.
В-третьих, отдать Роналду в аренду выгодно только для самого Роналду. Он будет выступать в ЛЧ, а МЮ и новый клуб будут платить ему большую зарплату. Без него МЮ добьется большего, но через год он вернется и всё заново поломает. Разумнее будет поставить его на место. Посадить на лавку, балласт прогнется, ведь для него важна собственная статистика и он будет согласен на замену и выполнять указания тренера. Или расторгнуть контракт. Отдав в аренду, через год он вернется и кому его потом продать, если сейчас нет на него покупателей. Избавившись от него сейчас, МЮ сможет строить команду на несколько лет вперед. Аренда лишь временная мера.