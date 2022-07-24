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«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду в аренду в другой клуб

сегодня, 09:08

«Манчестер Юнайтед» определился с будущим нападающего Криштиану Роналду.

«Красные дьяволы» готовы отпустить португальца в аренду до конца сезона в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Контракт Роналду с МЮ истекает летом 2023-го, поэтому условием, при котором «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Криштиану в аренду, является продление соглашения на ещё один сезон (до лета 2024 года), чтобы не потерять португальца бесплатно.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:04, ред.
"«Криштиану потопил «Юве» и «Манчестер Юнайтед» своим эгоистичным желанием забивать голы, вместо того чтобы жертвовать собой ради команды»."

Во-во!!!
Самый прикол в том, что идиот из Марки, которого ты тут пытаешься выставить превеликим футбольным гуру и моральным эталоном в плане патриотизма и приверженности команде, отождествляет голы Роналду с его личной потребностью больше, нежели с потребностью в них клуба, за который забивает португалец. Это тоже самое, что обвинить в жадности шахтёра, который с киркой в руках на глубине минус 6000 метров пытается выполнить полуторную норму по добыче антрацита, в угоду себе, а не работодателю. )))

P.S. Чувак. Не все, кому дано право писать публичные очерки, дружат с головой..., пусть даже это издание и Марка. Подумай об этом на досуге.
Elliada
Elliada ответ 8r4aqmjkhd8m (раскрыть)
сегодня в 13:52
Из Marca:

«Криштиану — альпинист, который использует команды, чтобы увеличить свою статистику. Решённый случай».

«Когда говорят, что время расставляет всех по своим местам, у вас есть такой пример. В жизни вы должны знать, где вы есть, и никогда не забывать, откуда вы пришли. Кажется, этот игрок не помнит, что клуб, который помог ему стать тем, кем он является сегодня, нуждается в его помощи, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Я считаю, что у мистера Деньги нет принципов».

«Нечего выяснять. Криштиану был впечатляющим бомбардиром и получал заоблачную зарплату. Сегодня он хороший бомбардир, но есть и другие лучше него, и они не получают того, что получает он. Также важно, принесёт трансфер пользу команде или нет, потому что на данный момент вы не можете создать команду, которая будет играть только на него».

«Единственное, чего он хочет, — это продолжать увеличивать свой голевой рекорд в Лиге чемпионов».

«Никто его не хочет. Дело закрыто».

«Меня не удивляет, что его никто не хочет подписывать, кроме арабов».

«Ни одна большая команда не хочет его, потому что он больше не даёт уровня. Больше ничего нет».

«Криштиану потопил «Юве» и «Манчестер Юнайтед» своим эгоистичным желанием забивать голы, вместо того чтобы жертвовать собой ради команды».

«Как мадридисту восхищение и благодарность, но как футбольный фанат я должен сказать, что он всегда был на несколько ступеней ниже Месси»
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:23
такие подходы характерны для председателей колхозов примерно годов 30-х прошлого века...
8r4aqmjkhd8m
8r4aqmjkhd8m ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:18
Пусть мю чего нибудь добьется,а потом можно говорить а так после Маура трофей им только снится также как мс лига чемпионов
z4eqw7997e8g
z4eqw7997e8g ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:14
Если в четвёрку не попадут опять Роналду будет виноват,а если попадут то всё равно виноват
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 12:37
Да пусть играет.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:35
А источник какой? Тен Хаг слишком умён, чтобы возвращать Роналду и слишком мудр, чтобы говорить, что он ему не нужен.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:11
Мир не бывает односторонним. Мир - это соблюдение определенных обязательств ОБЕИМИ сторонами.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:00
"Почему МЮ должны с ним любезничать?"

Я уже ответил тебе: " Потому что даже плохой мир, всегда лучше в*йны"
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 11:16
Эту padly не интересует даже собственный имидж на старости лет... Его даже сама ЛЧ не интересует... Его интересует ЛЧ, в которой будет играть Месси, а он нет... Как говорится - почувствуйте разницу...
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:13
Свое отношение к МЮ Роналду уже показал. Почему МЮ должны с ним любезничать? Я думаю, что болельщики МЮ поддержат руководство, если они проявят силу по отношению к Роналду
SonicStar
SonicStar ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:11, ред.
Прям детский сад...мальчику Криштиану в ЛЧ хочется поиграть, давайте вопреки интересам клуба отпустим его в аренду, а то он обидится. Мало он в ЛЧ за карьеру поиграл? Ах да, он же боится, что не дай Бог Месси обойдет его по голам в ЛЧ. И это опять таки детский сад. Если какие нибудь Мбаппе или Холланд будут близко к тому, чтобы побить рекорд Роналду по голам за карьеру, то Рон спецом карьеру возобновит, чтобы его не обошли. Человек тупо зациклен на своих рекордах
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:10, ред.
МЮ против Рона, Рон против МЮ... )))

Запомни! Ворон ворону глаз не выклюет.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:04
Ну во-первых, почему МЮ должно волновать сколько балласту осталось играть? Они и так сделали всё, чтобы ему было комфортно - отдали 7-й номер, зарплата одна из самых высоких в АПЛ, отдали право пробивать штрафные и пенальти, прощают все его выходки. И что получили взамен? ЛЕ и разлад в коллективе.

Во-вторых, больших денег Роналду МЮ не принес. Еще зимой владельцы МЮ хотели от него избавиться, но предпочли оставить, чтобы он заработал деньги для них на предсезонном турне. А он на них не поехал.

В-третьих, отдать Роналду в аренду выгодно только для самого Роналду. Он будет выступать в ЛЧ, а МЮ и новый клуб будут платить ему большую зарплату. Без него МЮ добьется большего, но через год он вернется и всё заново поломает. Разумнее будет поставить его на место. Посадить на лавку, балласт прогнется, ведь для него важна собственная статистика и он будет согласен на замену и выполнять указания тренера. Или расторгнуть контракт. Отдав в аренду, через год он вернется и кому его потом продать, если сейчас нет на него покупателей. Избавившись от него сейчас, МЮ сможет строить команду на несколько лет вперед. Аренда лишь временная мера.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:45
Это хороший компромисс в финансовом плане и для МЮ и для Атлетико, если КР именно там окажется. Только вот одно странно: Тен Хаг ждёт Роналду, потому что он ему нужен, а МЮ готов его отпустить в аренду. Или Тен Хагу он не был нужен или тренер понял, что КР окончательно забил на МЮ и уже не вернётся, так как хочет играть в ЛЧ. Возможно и так и тренер был вынужден смириться. Тем лучше для МЮ. А то что с Тен Хагом МЮ в новом сезоне попадёт в зону ЛЧ - 100%.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:39, ред.
Ты вроде норм пишешь, но иногда прямой в суждениях, как артиллерийский ствол!
Нахрена сторонам (МЮ и Рону) быка включать, пользуясь правами, когда подобное будет идти во вред как имиджу сторон, так и их финансам ?!
Рону осталось мало футбольных лет, он хочет поиграть в ЛЧ, о чём Манчестер прекрасно знает и понимает. Манчестеру же надо сгладить психологическую нагрузку на ТХ в его дебютном сезоне и снова попасть в топ -4 АПЛ. Уход Роналду на один сезон поспособствует выполнению выше сказанных желаний португальца и задач МЮ. Через год будет понятно, кто был прав, а кто ошибался и при этом у всех будет возможность вернуться к первоначальному состоянию, если то станет выгодно обеим сторонам.
Где ты тут криминал нашёл, хз.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:37
Теперь то у МЮ попрет !
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 10:29
Так Роналду не ангел учитывая его поведение ) Но учитывая достижения игрок топовый, хоть и страдает сильным эго и имеет очень большие запросы по зарплате.
Тут скорее всего из царства Божья изгнали двух падших ангелов - одного весом 800 кг, другого весом 85 кг. Чем больше шкаф, тем громче падает )
Elliada
Elliada ответ 3qnp9szqt263 (раскрыть)
сегодня в 10:14
Посадить на лавку или расторгнуть контракт. Если балласт не хочет выполнять свои обязанности, то МЮ имеет право это сделать
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:11
Ну. я пошел тогда лесом).
3qnp9szqt263
3qnp9szqt263 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:07
А что они могут сделать если игрок не хочет за них играть, уже был такой один Погба,а мю и в этом сезоне вряд ли в четвёрку попадет так что время покажет
galem72
galem72
сегодня в 09:58
По*** куда и как, лишь бы португальский токсик не в Юнайтед играл.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:46
Никому он сильно не нужен.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 09:42
По этой части - не эстет. Уж извини.
SonicStar
SonicStar
сегодня в 09:38
Ладно своим поведением португалец унижает МЮ, но МЮ и сам готов унижаться ради Роналду. Якобы нужен самим, но готовы отпустить в аренду, потому что Роналду не хочется в ЛЕ играть. Роналду всегда пофиг было на свои клубы, свои интересы он ставил выше всегда, что сейчас и доказал в очередной раз
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:33
это хорошо для МЮ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:29
Забыл поставить смайлик). Так сойдёт?).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 09:20
Нет. Просто найден компромисс, устраивающий обе стороны.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:19
Даже МЮ осознал, что Роналду балласт. Ценных и полезных игроков в аренду не отдают.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:12, ред.
Дьявол сжалился над ангелом?🤣
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