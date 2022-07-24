Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле

сегодня, 00:46

Защитник «РБ Лейпциг» Норди Мукиеле перейдет в ПСЖ.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб почти договорился о подписании игрока.

В прошлом сезоне Норди сыграл в 28 матчах в Бундеслиге, отдав 3 голевых паса.

Все новости
«Арсенал» не будет подписывать Лукаса Пакета
Сегодня, 06:09
«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
Сегодня, 05:44
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
СлухиРэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта
Вчера, 21:51
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:11
Воспитанник французского клуба Лаваль. Поиграл в Монпелье. Является универсальным защитником, который может сыграть как правого латераля, так и центрального дефа. В свои 24 года уже привлекался в национальную сборную Франции.Очень даже перспективное приобретение.

Кристоф Гальтье намерен создать по-настоящему сильную и конкурентоспособную команду с мощным заделом, которая будет бороться за победу в главном европейском турнире - Лиге чемпионов.
nk2n3zpna78u
nk2n3zpna78u
сегодня в 01:11
Удачи в новом клубе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 