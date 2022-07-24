ПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле

Защитник «РБ Лейпциг» Норди Мукиеле перейдет в ПСЖ.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб почти договорился о подписании игрока.
В прошлом сезоне Норди сыграл в 28 матчах в Бундеслиге, отдав 3 голевых паса.
Защитник «РБ Лейпциг» Норди Мукиеле перейдет в ПСЖ.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб почти договорился о подписании игрока.
В прошлом сезоне Норди сыграл в 28 матчах в Бундеслиге, отдав 3 голевых паса.
Кристоф Гальтье намерен создать по-настоящему сильную и конкурентоспособную команду с мощным заделом, которая будет бороться за победу в главном европейском турнире - Лиге чемпионов.
Кристоф Гальтье намерен создать по-настоящему сильную и конкурентоспособную команду с мощным заделом, которая будет бороться за победу в главном европейском турнире - Лиге чемпионов.