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Президент «Урала» — о Fan ID: «А если арбитру откажут в карточке?»

сегодня, 14:19

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился информацией о продажах абонементов на текущий сезон.

Точную цифру продажи абонементов на этот сезон сейчас не скажу, потому что просто не знаю. Но немного, пока не очень хорошо люди готовятся к футболу. Посмотрим, что будет в следующую пятницу. Есть отток болельщиков. Большой? Если бы я мог сказать конкретные цифры, я бы назвал, но пока не могу ничего озвучивать. Знаю, что продажа идет не так, как нам хотелось бы, но мы в этом сами отчасти виноваты, потому что играем не очень хорошо. Но мы ждали, что все равно наши болельщики придут поддержать команду. Наверное, кто-то еще придет.

В клубе уже все оформили карточку болельщика, я тоже. Хотя я считаю, что Fan ID явно не для сотрудников клуба, футболистов и людей, которые обслуживают матч. Но это мое мнение. Fan ID – это для людей, которые приходят посмотреть игру, для фанов. Ну а если вот, например, арбитру откажут в карточке, то что, будем играть без судей? Или если команде откажут?

Это неправильно. Команда, судьи, обслуживающие матчи не должны проходить Fan ID. Для чего это надо? Когда мы заявляемся на игру, все наши данные есть, мы получаем карточку участника чемпионата России. Для чего двойная нагрузка я пока не понимаю.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:21
Было бы интересно посмотреть.
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 15:17, ред.
"Ну а если вот, например, арбитру откажут в карточке, то что, будем играть без судей?"

Да что он вообще несет??? Футболистам, судьям, тренерам, работниками клубов и стадиона все сделают по спец заявкам и они скорее всего даже в МФЦ не пойдут.

Максимум для показухи дворнику дяди Васи и 7 помошнику масажиста не дадут Сразу фан id, даже отчитаются где-нибудь по этому поводу - "Мол "Мы все" получаем этот докумеет на общих условиях".
makkie
makkie
сегодня в 15:11
Если в Fan ID откажут Иванову или Казарцеву - наш футбол только выиграет )))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:11
На Гришкин "Урал" ходить смотреть,так ещё таким страдальцам приплачивать надо. Даже тюбетейка из девяностых не помогает.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:49, ред.
Нельзя не согласиться с президентом фк Урал, что обязательное наличие "паспорта болельщика" для непосредственных участников футбольных матчей, включая членов команд и обслуживающих специалистов, является ярким проявлением чиновничьей глупости потому, как Fan ID потому и называется "Паспорт болельщика", что сей "докУмент" по сути нужен для пропуска зрителей на стадион, а не для персонала стадионов и членов команд, которые итак проходят на своё рабочее место по специальному пропуску. Ладно, можно простить депутатов в Гос.Думе, народ привык к их законотворчеству, но в РФСе, то должны включить мозги и не смешить людей, а тем более позориться. Болейте за своих, а не против чужих!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:38, ред.
Как раз все всё понимают, в том числе Гриша, просто те, кто не в системе и не живет засчёт неё, уже давно высказались, а те, кто в системе, им и остается только делать вид, что они дурачки и не понимают.

Кстати, немногие знают, но скоро FanID придется примерить всем, потому что правительство копирует китайскую систему тотального слежения "Карма", по которой китаец автоматически лишается ряда льгот и прав, если получает много штрафных баллов (штрафы могут быть от выброса мусора вне урны до написания комментария, противоречащего идеалам Компартии). Об этом уже писали ведущие СМИ, в т.ч. Мейл и Ведомости, так что тут без вариантов.
альсато
альсато
сегодня в 14:37
ОПА!..а об этом мы не подумали!))))....Закон-для ВСЕХ един!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:32
Да уж, заварили кашу сэтим ID...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:20, ред.
А если, а вдруг ... . И толком никто ничего не понимает.
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