Селихов: «Мы активно занимаемся оформлением Fan ID»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов порассуждал о фанатской поддержке на трибунах.
Мы активно занимаемся оформлением Fan ID. Нам очень не хватает фанатов. Думаю, что будет тяжело без них играть. Опять же, мы поддерживаем своих болельщиков!
Голкипер «Спартака» Александр Селихов порассуждал о фанатской поддержке на трибунах.
Мы активно занимаемся оформлением Fan ID. Нам очень не хватает фанатов. Думаю, что будет тяжело без них играть. Опять же, мы поддерживаем своих болельщиков!
Оформляете себе или другим??
Просто оформляем...
Кто мы?? Что он конкретно делает?...
Скоро сами будут смотреть свои же игры.
Нужно больше контроля...фан фйди недостаточно считаю, нужны ещё браслеты взрывающиеся, если покидаешь матч до свистка... и ошейники, бьющие током, чтобы громко не вели себя...
Оформляете себе или другим??
Просто оформляем...
Кто мы?? Что он конкретно делает?...
Скоро сами будут смотреть свои же игры.
Нужно больше контроля...фан фйди недостаточно считаю, нужны ещё браслеты взрывающиеся, если покидаешь матч до свистка... и ошейники, бьющие током, чтобы громко не вели себя...