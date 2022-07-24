Селихов: «Мы активно занимаемся оформлением Fan ID»

Голкипер «Спартака» порассуждал о фанатской поддержке на трибунах.

Мы активно занимаемся оформлением Fan ID. Нам очень не хватает фанатов. Думаю, что будет тяжело без них играть. Опять же, мы поддерживаем своих болельщиков!