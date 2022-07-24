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Селихов: «Мы активно занимаемся оформлением Fan ID»

сегодня, 09:44

Голкипер «Спартака» Александр Селихов порассуждал о фанатской поддержке на трибунах.

Мы активно занимаемся оформлением Fan ID. Нам очень не хватает фанатов. Думаю, что будет тяжело без них играть. Опять же, мы поддерживаем своих болельщиков!

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Все комментарии
zbf5jb5cn57x
zbf5jb5cn57x
сегодня в 12:13
вот так постепенно и болельщики подтянуться (если, конечно они настоящие болельщики)...
Vave666
Vave666
сегодня в 11:07, ред.
Мы занимаемся оформлением фан айди
Оформляете себе или другим??
Просто оформляем...
Кто мы?? Что он конкретно делает?...
Скоро сами будут смотреть свои же игры.
Нужно больше контроля...фан фйди недостаточно считаю, нужны ещё браслеты взрывающиеся, если покидаешь матч до свистка... и ошейники, бьющие током, чтобы громко не вели себя...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 10:59
А вроде возрастных не пускают на фанатку. А на обычную трибуну можно?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:35
Спартак больше занят оформлением арбитров, например левников теперь на хорошем счету у спартачей.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:56
Каждый должен заниматься своим делом , а Голкипер «Спартака» Александр Селихов - должен ловить мячи...
МапС
МапС
сегодня в 09:52
Клубу выбора не оставили. А у нас он есть. Я перебрался на диван.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:47
Надо заниматься ещё активнее!
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