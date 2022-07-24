Бородюк: «Результат неудовлетворительный, проиграли из-за своих ошибок»

Главный тренер «Торпедо» высказался по поводу поражения своей команды в матче РПЛ против «Динамо» (0:4).

Результат неудовлетворительный, проиграли из-за собственных ошибок. Футбол из этого и состоит. Было много брака в передачах, были не те взаимодействия, которые мы хотели бы видеть. Связываю это с тем, что в РПЛ играют чуть быстрее, нужно быстрее мыслить, принимать решения. Пройдёт несколько игр, ребята адаптируются к интенсивности, принятию решений. Комментировать судейские решения – не в моей компетенции.