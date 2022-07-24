Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Бышовец: «Поступок Варелы вызывает удивление»

вчера, 23:36

Бывший тренер «Динамо» Анатолий Бышовец высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из расположения команды.

Я думаю, сам поступок вызывает удивление. Очень сложно найти какое-то объяснение. Если бы он принял решение приостановить контракт и уехать, то никто бы ему не препятствовал. Трудно объяснить такое решение.

Есть опасение, что другие легионеры могут так поступить. Может он побоялся каких-либо решений. Трудно понять, что у него в голове. Конечно, его обратно уже нельзя взять, этот вопрос исчерпан.

Все новости
Комличенко рассказал о стычке с Худяковым в матче «Локомотив» — «Ростов»
Сегодня, 01:38
Ледяхов: «„Спартаку“ необходим центральный защитник»
Сегодня, 01:27
Тарханов: «Смолов может догнать Кержакова в списке лучших бомбардиров РПЛ»
Сегодня, 01:22
Баринов: «Дай бог, чтобы у Варелы всё получилось»
Сегодня, 00:27
Жемалетдинов: «Удивлён голом Марадишвили, я даже вскочил со скамейки»
Сегодня, 00:10
Карпин: «Обидно, что не набрали три очка сегодня»
Вчера, 23:56
Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:12
да может накуролесил где, и не в приостановке дело?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:49
Контракт пожирнее выбить хочет, делов-то...
протон
протон
сегодня в 00:14
Да все ясно с февраля уже
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:04
Да уж не совсем понятно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 