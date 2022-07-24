Бышовец: «Поступок Варелы вызывает удивление»

Бывший тренер «Динамо» высказался об уходе защитника из расположения команды.

Я думаю, сам поступок вызывает удивление. Очень сложно найти какое-то объяснение. Если бы он принял решение приостановить контракт и уехать, то никто бы ему не препятствовал. Трудно объяснить такое решение.

Есть опасение, что другие легионеры могут так поступить. Может он побоялся каких-либо решений. Трудно понять, что у него в голове. Конечно, его обратно уже нельзя взять, этот вопрос исчерпан.