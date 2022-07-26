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РФС и РПЛ заработали около рекордную сумму на матче за Суперкубок России

сегодня, 15:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Стало известно, сколько РФС и РПЛ удалось заработать на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Суммарно организаторы заработали около 180 млн рублей. Это рекорд за всю историю турнира.

Согласно положению о проведении Суперкубка, «за участие в турнире клубам выплачивается вознаграждение с учетом НДС, которое формируется в размере 70% от конечного финансового результата (разница между выручкой от проведения турнира и расходами на его организацию и проведение) и распределяется как призовой фонд между победителем и финалистом в соотношении 3:1».

30 процентов, по положению о турнире, делят в равных пропорциях РФС и РПЛ — свою долю федерация отправила на благотворительность.

Вероятно, команды могут рассчитывать на сумму около 75 млн рублей, которые в соответствии с пропорциями 3:1 и поделят «Зенит» и «Спартак».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:30
"Свою долю федерация отправила на благотворительность."

У нас что, с футболом уже всё настолько хорошо, чёрт побери, что можно лишние 50 миллионов на благотворительность отправить?

Причем, имея опыт работы с псевдоблаготворительными фондами, 75% которых служат для отмывания денег, я еще бы детализацию расходов у них попросил, хотя о чем я говорю...
Futurista
Futurista
сегодня в 15:25, ред.
Зенит наверное хочет в соответствии с пропорциями 4:0 поделить)...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:22
Делил наверно главбух?).
9wk8b8mart39
9wk8b8mart39
сегодня в 15:21
Верное решение было
Гость
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