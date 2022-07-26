РФС и РПЛ заработали около рекордную сумму на матче за Суперкубок России

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сегодня, 15:13

Стало известно, сколько РФС и РПЛ удалось заработать на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Суммарно организаторы заработали около 180 млн рублей. Это рекорд за всю историю турнира.

Согласно положению о проведении Суперкубка, «за участие в турнире клубам выплачивается вознаграждение с учетом НДС, которое формируется в размере 70% от конечного финансового результата (разница между выручкой от проведения турнира и расходами на его организацию и проведение) и распределяется как призовой фонд между победителем и финалистом в соотношении 3:1».

30 процентов, по положению о турнире, делят в равных пропорциях РФС и РПЛ — свою долю федерация отправила на благотворительность.

Вероятно, команды могут рассчитывать на сумму около 75 млн рублей, которые в соответствии с пропорциями 3:1 и поделят «Зенит» и «Спартак».