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Стала известна сумма трансфера Фернандеса в «Динамо»

21 июля 2022, 09:12

«Динамо» заплатит за защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса 2,5 миллиона долларов.

Футболист заключит с «бело-голубыми» четырехлетнее соглашение. На данный момент клубы решают вопрос способа оплаты.

Ранее сообщалось об интересе «Динамо» к российскому защитнику из Германии.

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Все комментарии
6mgunh8rk35w
6mgunh8rk35w
21 июля в 10:58
Нормальный ценник
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 09:28
ЦСКА неплохо работает на трансферном рынке...
Новый дельный тренер...неплохие усиления...куражистое начало чемпа...
Явный фаворит в борьбе за итоговое второе место...
Как говорится в поговорках:
Правильное начало — половина дела
Зачин дело красит
Доброе начало — полдела откачало
Пришёл Федот - жди классный исход
sv_1969
sv_1969
21 июля в 09:28
Иногда хочется чтобы все разом леги приостановили контракты и может тогда начнут молодёжь привлекать. Хотя с молодых чего в карман положишь.
wjfv96eyhu32
wjfv96eyhu32
21 июля в 09:14
Это ещё терпимо
Гость
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