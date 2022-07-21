Стала известна сумма трансфера Фернандеса в «Динамо»

«Динамо» заплатит за защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса 2,5 миллиона долларов.
Футболист заключит с «бело-голубыми» четырехлетнее соглашение. На данный момент клубы решают вопрос способа оплаты.
Ранее сообщалось об интересе «Динамо» к российскому защитнику из Германии.
Новый дельный тренер...неплохие усиления...куражистое начало чемпа...
Явный фаворит в борьбе за итоговое второе место...
Как говорится в поговорках:
Правильное начало — половина дела
Зачин дело красит
Доброе начало — полдела откачало
Пришёл Федот - жди классный исход
Новый дельный тренер...неплохие усиления...куражистое начало чемпа...
Явный фаворит в борьбе за итоговое второе место...
Как говорится в поговорках:
Правильное начало — половина дела
Зачин дело красит
Доброе начало — полдела откачало
Пришёл Федот - жди классный исход