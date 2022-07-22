«Бавария» тратит больше всех, «Ман Сити» бодро продаёт. Самые активные клубы трансферного лета

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вчера, 15:08

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Рейтинг клубов по затратам в летнее трансферное окно

Пять клубов потратили на усиление состава больше 100 миллионов евро в текущее трансферное окно. Психологической отметки достигли «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона», «Тоттенхэм» и «Лидс».

Покупки на 50+ миллионов евро совершил 21 клуб, среди которых 12 представителей Английской Премьер-Лиги.

Действующие победители Лиги чемпионов из Мадрида не входят в десятку самых тратящих клубов летнего трансферного окна. Расходы «Реала» составляют 80 миллионов евро, «сливочные» расположились на 13-й строчке, на ступень ниже, чем новичок АПЛ «Ноттингем Форест» (81.75 млн евро).

10 место. «Ливерпуль» — 85.8 млн евро

Всего лишь на 200 тысяч евро меньше «Ливерпуля» потратил «Аякс», едва не дотянувший до топ-10. Главное вложение «красных» — Дарвин Нуньес, за которого отдали 75 миллионов евро. Отзывы об уругвайце пока сплошь восторженные, прошедшей ночью форвард оформил покер в товарищеском матче против «Лейпцига».

9 место. «Боруссия» (Дортмунд) — 86 млн евро

«Боруссия» продала Холанда, зато подписала целую когорту интересных новичков: Аллер, Адейеми, Шлоттербек, Зюле. Жаль, что Себастьена в ближайшее время не увидим на поле. Скорейшего ему выздоровления и восстановления!

8 место. «Ювентус» — 89.5 млн евро

«Ювентус» выполнил давнее обязательство по выкупу Федерико Кьезы и забрал у «Торино» бразильского защитника Бремера, который должен заменить уехавшего в Мюнхен де Лигта.

7 место. «Челси» — 94.2 млн евро

Сумма сложилась из выплат за Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали, но «Челси» уже договорился с «Севильей» о трансфере Жуля Кунде. Отступные составят порядка 60 млн евро, так что после официального оформления сделки «Челси» совершит скачок с седьмого места на первое в этом рейтинге.

6 место. «Арсенал» — 97.06 млн евро

Горячее и воодушевляющее трансферное лето для «Арсенала». «Канониры» уже подписали Габи Жезуса, Фабио Виейру и парочку ребят из-за океана. На подходе Александр Зинченко, трансфер которого из «Манчестер Сити» уже согласован.

5 место. «Тоттенхэм» — 101.9 млн евро

Конте действительно меняет «Тоттенхэм», ведь еще недавно «шпоры» могли годами не выходить на трансферный рынок, а теперь спустили уже больше сотни на новичков. Самым дорогим оказался Ришарлисон из «Эвертона» (58 млн евро), но не забываем о Биссума, Спенсе, арендованном Ленгле и опытных свободных агентах.

4 место. «Барселона» — 103 млн евро

У «Барселоны» огромные долги, но Жоан Лапорта идет ва-банк. Каталонцы проводят ярчайшую трансферную кампанию: Левандовски, Рафинья, Кристенсен, Кессье. И это еще не конец!

3 место. «Лидс Юнайтед» — 105.64 млн евро

Едва не вылетевший из АПЛ по итогам предыдущего сезона «Лидс» затесался в разряд грандов по обороту футболистов. Если говорить о новичках, то йоркширцы заплатили деньги уже за пятерых: Бренден Ааронсон, Луис Синистерра, Тайлер Адамс, Расмус Кристенсен и Марк Рока.

2 место. «Манчестер Сити» — 108.75 млн евро

У чемпионов Англии пока два мощных трансфера — Эрлинг Холанд и Калвин Филлипс. Очевидно, что будут и другие покупки. Например, сейчас «горожане» торгуются с «Брайтоном» за Марка Кукурелью, который должен заменить Александра Зинченко на левом фланге обороны.

1 место. «Бавария» — 117.5 млн евро

Обычно «Бавария» неохотно расстается с деньгами, но этим летом мюнхенцы рушат каноны. На данный момент «Бавария» потратила больше всех в Европе на трансферы, подписав де Лигта, Мане и Гравенберга. Перешедший из «Ювентуса» де Лигт стал вторым по стоимости новичком в истории клуба.

Рейтинг клубов по выручке в летнее трансферное окно

Четыре клуба продали футболистов на 100+ миллионов евро: «Манчестер Сити», «Лидс» и традиционно топовые клубы-доноры «Аякс» и «Бенфика».

14 клубов осуществили продажи на 50 миллионов евро и более. Любопытно, что в это число не вошел ни один испанский клуб. Выручка лучшего представителя Ла Лиги составляет 37.5 миллионов евро, речь идет о «Севилье». Впрочем, после официального подтверждения сделки по Кунде андалусийцы резко взлетят в рейтинге продавцов.

10 место. «Бавария» — 67.4 млн евро

Левандовски отравился в «Барселону» за 45 миллионов евро, также у мюнхенцев ряд продаж помельче: Рока, Ричардс, Лукас Ми, Хофманн.

9 место. «Ред Булл Зальцбург» — 76.44 млн евро

Прекрасный показатель для австрийского клуба, небольшую лепту в эту сумму внес даже грозненский «Ахмат», выкупивший Дарко Тодоровича за 400 тысяч евро. Но в основном кассу сделали продажи Брендана Ааронса, Карима Адейеми и Расмуса Кристенсена.

8 место. «Ливерпуль» — 80.7 млн евро

«Ливерпуль» компенсировал затраты на приобретение Дарвина Нуньеса продажами Садио Мане, Неко Уильямса, Такуми Минамино, а также Марко Груича и Бена Дэвиса.

7 место. «Порту» — 85 млн евро

22-летние полузащитники сделали выручку «Порту»: Витинья отправился в ПСЖ за 41.5 млн евро, а Фабио Виейра в «Арсенал» за 35 млн.

6 место. «Монако» — 95 млн евро

80 миллионов монегаскам принесла продажа Орельена Тчуамени мадридскому «Реалу», еще 15 набрали за счет куда менее крупных сделок.

5 место. «Ювентус» — 98.65 млн евро

«Старая Синьора» продала двух центральных защитников на общую сумму 87 млн евро: 67 «Бавария» заплатила за де Лигта, за 20 «Аталанта» выкупила контракт Демирала.

4 место. «Бенфика» — 105.3 млн евро

В португальском споре «Бенфика» пока опережает «Порту» за счет продажи Дарвина Нуньеса. Хотя тут нужно учитывать, что «драконы» еще в начале года дорого взяли с того же «Ливерпуля» за Луиса Диаса.

3 место. «Лидс Юнайтед» — 106.75 млн евро

«Лидс» входит в топ-3 и по покупкам, и по продажам. Больше 100 миллионов евро принесли йоркширцам продажи двух лидеров — Калвина Филлипса («Манчестер Сити») и Рафиньи («Барселона»).

2 место. «Аякс» — 107.87 млн евро

«Аякс» понес серьезные потери, расставшись с Лисандро Мартинесом («Манчестер Сити»), Райаном Гравенбергом («Бавария») и Себастьеном Аллером (дортмундская «Боруссия»).

1 место. «Манчестер Сити» — 121.9 млн евро

Стерлинг плюс Жезус — уже больше сотни, а ведь еще не оформлен трансфер Зинченко, который вот-вот станет футболистом «Арсенала». А ведь «горожане» уже установили рекорд по продажам в одно трансферное окно: прежде никогда недотягивали даже до 100 миллионов евро.