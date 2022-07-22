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Чемпион мира по боксу будет сотрудничать с «Моркамбом»

22 июля 2022, 08:53

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри и клуб английской Лиги 1 «Моркамб» объявили о начале сотрудничества.

Название бренда британского бойца «Gypsy King» будет размещено на форме клуба, а сам Фьюри станет амбассадором команды. Боец высказался по данному поводу:

Мне нравится район Моркамб, и я рад поддерживать свой местный клуб.

На сайте клуба сказано:

Тайсон Фьюри — великолепный представитель нашего клуба, мы рады, что он с нами. Фьюри является звездой в мире спорта, он принесёт нашему клубу известность.

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Все комментарии
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22 июля в 09:09
Специалистом по работе с судьями будет
VeniaminS
VeniaminS
22 июля в 08:57, ред.
Удачной компании.
Гость
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