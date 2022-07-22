Чемпион мира по боксу будет сотрудничать с «Моркамбом»

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри и клуб английской Лиги 1 «Моркамб» объявили о начале сотрудничества.
Название бренда британского бойца «Gypsy King» будет размещено на форме клуба, а сам Фьюри станет амбассадором команды. Боец высказался по данному поводу:
Мне нравится район Моркамб, и я рад поддерживать свой местный клуб.
На сайте клуба сказано:
Тайсон Фьюри — великолепный представитель нашего клуба, мы рады, что он с нами. Фьюри является звездой в мире спорта, он принесёт нашему клубу известность.