Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Кубок 2022/2023

Кубок России 2022/23 стартует не позднее конца августа

сегодня, 18:10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что Кубок России 2022/23 стартует не позднее конца августа.

Может быть, старт Кубка России подвинется, но конец августа — край, когда нужно стартовать. Да, команды РПЛ присоединятся позже, как это было всегда. Тем не менее это один турнир, и нельзя недооценивать команды из Первой и Второй лиг. Нужно принять решение в совокупности по всему турниру.

Заседание рабочей комиссии прошло сегодня, но не принесло результата. Новый раунд обсуждения планируется на конец недели.

Все новости
Календарь и формат Кубка России могут проясниться в конце недели
Сегодня, 17:55
СлухиВ начале сентября состоится ответный ретро-матч «Спартака» и «Зенита»
20 июля
Календарь раздора. «Зениту» повезло с расписанием, а «Спартак» будет жаловаться
14 июляВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии10
Суперфинал Кубка России состоится в «Лужниках»
14 июля
«Барселона» сыграет за Кубок Гампера с «Пумас»
05 июля
ОфициальноКубок Африканских Наций-2023 перенесён на 2024 год из-за климата
04 июля
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:14
Отличная новость
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 