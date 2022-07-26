Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что Кубок России 2022/23 стартует не позднее конца августа.

Может быть, старт Кубка России подвинется, но конец августа — край, когда нужно стартовать. Да, команды РПЛ присоединятся позже, как это было всегда. Тем не менее это один турнир, и нельзя недооценивать команды из Первой и Второй лиг. Нужно принять решение в совокупности по всему турниру.