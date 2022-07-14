Календарь раздора. «Зениту» повезло с расписанием, а «Спартак» будет жаловаться

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14 июля 2022, 18:26

РПЛ стартует уже завтра.

Главное футбольное блюдо – высшая лига, но без еврокубковых путевок есть риск, что к середине пути многие поймут, что не вылетят. И тогда пойдут странные матчи. Так что реальная цель одна – первое место. «Спартак» задекларировал громкую задачу на сезон. Но прежде чем развешивать медали, каждому фавориту нужно изучить календарь. Пусть нет нагрузки в Европе, но порядок матчей всегда имеет значение, как и серии против неудобных и сильных соперников.

«Спартак»

- Абаскалю не повезло. Для его команды дерби против «Динамо» может быть более понятным и простым матчем, чем выезд к «Факелу». Но обычно важен стартовый отрезок и те периоды, где концентрация сложных матчей самая высокая. И «Спартаку» не повезло, ведь после разгрома в Суперкубке все знают – их оборона за лето не стала сильнее.

- Без Жиго сыграют со всеми, и для начала в Грозном. Затем отправятся в Краснодар. Первый домашний матч против «Оренбурга», и тут снова непростой соперник, поскольку новичок РПЛ играет и за себя, и за коллег по общему спонсору. Три матча – три возможности потерять очки.

- В начале сентября у москвичей матчи против «Зенита», «Ростова» и «Локомотива». Над Абаскалем словно издеваются, вспомнив 33 очка Карпина. В первых 11 матчах набрать максимум пунктов не получится. Зато начало следующего года проще – «Урал», «Факел» и «Оренбург» не самые грозные соперники из возможных.

- Ответные матчи против «Зенита» и ЦСКА придутся на последние туры, но это правильно. Команды, которые теоретически могут претендовать на высокие места, и должны встречаться ближе к хорошей погоде и кульминации сезона. Календарь последних туров у «Спартака» нормальный, хотя непростой – «Пари НН» и «Крылья Советов» опаснее, чем хотелось бы Абаскалю.

«Локомотив»

- У немецких тренеров встречи против Карпина, Семака, Сторожука и Осинькина в первых пяти турах. Если начнут проигрывать дома, то уже к середине августа возможна первая тренерская отставка. Но «Локомотив» не раз «хоронили», а они обычно всегда возвращались – такой клуб, еще Сёмин этому обучил.

- Юрий Павлович будет кандидатом на пост тренера, если откажутся от иностранцев. Но стоит признать, что после сложного старта у немцев рабочий график, можно набирать очки от матча к матчу. С одной оговоркой – будет три подряд дерби против «Торпедо», «Динамо» и ЦСКА . Критически важный отрезок.

- «Железнодорожники» завершат сезон матчами против «Динамо» и «Торпедо», а с «Зенитом» сыграют последний раз в начале апреля. И матчи против середняков раскиданы неплохо. Грех жаловаться на календарь. Точно сложное расписание на старте. А дальше, когда войдут в ритм – не хуже, чем у остальных.

ЦСКА

- Учитывая потери, Федотову нужно молиться, чтобы не было эпидемии травм – в таком случае уже никакой календарь не спасет. Но если все будут в порядке, то ЦСКА использует стартовый отрезок – три домашних матча, самый опасный соперник – ослабленный «Сочи».

- В октябре у «армейцев» три дерби. Встретят «Динамо», «Спартак» и «Локомотив», но два из поединков домашние. Правда, против «бело-голубых» сыграют дважды за коротких отрезок, поэтому конец осени можно смело назвать непростым для Федотова.

- ЦСКА с радостью бы променял сносный календарь в начале весны на финишный, поскольку там ад – «Спартак» и «Краснодар» в гостях, а затем домашний поединок против «Ростова», который может стать сильнее, чем в прошлом сезоне. У «армейцев» точно не самый легкий календарь в списке.

«Краснодар»

- Было бы символично, получись у Сторожука повоевать за чемпионство в необычном сезоне без большого количества сильных легионеров. Но «горожане» получили непростой календарь. Встретят «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» к пятому туру.

- Знаем, что «быки» часто теряли очки против середняков. Глупые ничьи мешали финишировать выше. Так что против «Химок» или «Крыльев Советов» тоже опасно рубиться. Но все-таки серия из матчей против «Сочи» и ЦСКА за восемь дней куда опаснее.

- «Зенит» проверит «Краснодар» в 15-м туре, а в начале следующего года сыграют против «Динамо» и «Локомотива». Вот такие спайки – норма для календаря «горожан», но не обязательно плохой знак. Набрали форму – обыгрывали двух конкурентов, разок оступились – сразу появилось право на реванш.

- В конце сезона у «горожан» игры против «Зенита», «Ростова», ЦСКА и «Ахмата». Явно не лучший финиш, но если «Краснодар» будет у самой вершины, то получится серия маленьких финалов. Нормальный календарь, хотя не лучший в этом списке – непростой дебют и финиш.

«Динамо»

- В предыдущих случаях нередко видели концентрацию больших приключений на старте сезона. А здесь алгоритм пожалел «Динамо» — Йоканович получит четыре тура для раскачки. Вот только его команда порой лучше сыграет с «Краснодаром», чем против «Ростова».

- У «Динамо» один из самых удобных календарей – чередуются матчи против прямых конкурентов и претендентов. Даже попадание рядом «Сочи» и «Спартака» в начале апреля не значит, что к тому времени первые будут среди лидеров, впрочем, как и вторые.

- Московские клубы не будут покидать регион в 10 турах из тридцати, поскольку «Химки» тоже недалеко базируются, не говоря о пяти столичных клубах в РПЛ . Возможно, это станет их преимуществом, ведь фанаты смогут поддержать в каждом третьем матче, а это важно.

- «Динамо» не может жаловаться на расписание в концовке сезона – «Ахмат», «Торпедо», «Локомотив» и «Оренбург» не создают непреодолимые преграды. Если Йоканович оправдает высокое доверие, а Бувач добавит новичков до конца лета, то у «бело-голубых» есть шансы закрепиться в группе лидеров. Календарь у них приличный.

«Зенит»

- Одна из теорий заговора в РПЛ гласит, что «Зениту» всегда предоставляют лучшее расписание. Оно не гарантирует победы – вспомните, от кого вылетели из Кубка России весной, но если посмотреть на календарь в РПЛ , то есть смысл назвать жребий благосклонным к Семаку.

- «Химки», «Крылья Советов», «Локомотив» в Санкт-Петербурге и «Ахмат» — нормальные соперники для разгона бразильцев. Матчи против ЦСКА , «Спартака» и «Динамо» разделены, петербуржцы не будут ввязываться в серии из сложных, изнуряющих поединков.

- Также их не отвлекают еврокубки, а это важно, ведь без фактора усталости «Ростову» или «Факелу» будет сложнее поймать чемпиона, как это делали «Рубин» и «Арсенал» в последних сезонах. У «Зенита» объективно удобный календарь.

- Самый сложный отрезок – с середины марта по конец апреля, когда сыграют против ЦСКА , «Урала», «Локомотива», «Ростова» и «Динамо». Был бы недельный цикл без нового формата Кубка России, ничего невероятного в таком расписании для Семака нет, особенно если у сборной почти не будет спаррингов.

- Весенняя сложная серия освобождает концовку чемпионата. Семак сыграет против «Оренбурга», «Сочи» и «Факела» в последних турах. Это не сравнить с финишным отрезком того же «Краснодара». Календарь всегда влияет, особенно если один из записных фаворитов начинает уступать середнякам или если кому-то фатально не везет в дерби, как «Спартаку» в прошлом сезоне.

«Зениту» грех жаловаться, а вот многим преследователям достались сложные стартовые отрезки. Финишные испытания плюс-минус одинаковые, не смертельные, но летом у чемпиона появится шанс оторваться.