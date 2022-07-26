Календарь и формат Кубка России могут проясниться в конце недели

Решение по формату и календарю Кубка России может быть принято в конце текущей недели. Сегодня прошло совещание рабочей группы.
«Было сугубо рабочее совещание, которое не привело ни к каким решениям. Обсуждались определенные сложности, связанные с пересечением по времени с матчами еврокубков. Внутренние матчи не могут накладываться на матчи еврокубков. Думаю, в конце недели будет очередное совещание, там, возможно, будут какие-то решения», — сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Почему им не сказали что команды нашей Лиги не участвуют в еврокубках...
И почему если наши команды не участвуют в еврокубках мы не можем рисовать удобный нам календарь...без учёта там матчей каких то зарубежных команд в еврокубках??
Почему им не сказали что команды нашей Лиги не участвуют в еврокубках...
И почему если наши команды не участвуют в еврокубках мы не можем рисовать удобный нам календарь...без учёта там матчей каких то зарубежных команд в еврокубках??