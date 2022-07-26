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Календарь и формат Кубка России могут проясниться в конце недели

сегодня, 17:55

Решение по формату и календарю Кубка России может быть принято в конце текущей недели. Сегодня прошло совещание рабочей группы.

«Было сугубо рабочее совещание, которое не привело ни к каким решениям. Обсуждались определенные сложности, связанные с пересечением по времени с матчами еврокубков. Внутренние матчи не могут накладываться на матчи еврокубков. Думаю, в конце недели будет очередное совещание, там, возможно, будут какие-то решения», — сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:12, ред.
О каких еврокубках они говорят...???
Почему им не сказали что команды нашей Лиги не участвуют в еврокубках...
И почему если наши команды не участвуют в еврокубках мы не можем рисовать удобный нам календарь...без учёта там матчей каких то зарубежных команд в еврокубках??
u8e2aqj4bmw3
u8e2aqj4bmw3
сегодня в 18:04
Надеюсь будет просто кубок. Без всяких групп и вторых путей.
pturwffm6xz6
pturwffm6xz6
сегодня в 18:03
Ну и хорошо.
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