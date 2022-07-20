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В начале сентября состоится ответный ретро-матч «Спартака» и «Зенита»

20 июля 2022, 15:43

В сентябре состоится ответный ретро-матч ветеранов «Спартака» и «Зенита», утверждает источник.

Предварительная дата проведения матча — 2 сентября. Вероятно, встреча войдет в план мероприятий перед матчем основных составов «Спартака» и «Зенита», который намечен на 8-й тур РПЛ и должен пройти 4 сентября.

В то же время матч ветеранов «Спартака» и «Ротора», который состоится в память о Георгии Ярцеве (тренер в разные годы возглавлял обе команды) будет перенесен на октябрь и состоится в Волгограде. Первоначально он планировался на конец августа.

Первый ретро-матч ветеранов «Спартака» и «Зенита» состоялся 8 июля в Санкт-Петербурге, победу со счетом 2:0 одержал петербургский коллектив.

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Все комментарии
альсато
альсато
21 июля в 14:30
ну во-первых..Кобелеву, как мне, а мы по старше будем и Андрюхи Тихонова и тем более Димки Хлестого!)))))..ну , а во -вторых, уделался то не Зенит)))))..да и вообще..вас лупят последние ...надцать лет-ВСЕ кому не лень)))
протон
протон
20 июля в 23:13
Главный вопрос - возьмёт ли трубку Мостовой.
ол
ол
20 июля в 22:32
Соберите уже Картина, Бесчастных, Ананко и прочих.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ альсато (раскрыть)
20 июля в 20:25
В Спартаке играли именно ветераны команды а не Кобелев, Тимощук и.т.д. И в Спартаке Тихонову, Хлестову....скоро 52 будет а они без замен отыграли в отличии от 39-и летнего Кержакова, Аршавина и остальных! Да и "уделался" это Зенит, когда назначил в товарняке своим премиальные! Вот в Москве и посмотрим ху из ху!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ hjlzuf (раскрыть)
20 июля в 19:13
Канеш победит, раз у Спартачей Филимонов в рамке...
hjlzuf
hjlzuf
20 июля в 18:57
Интересный будет матч. Спартак хочет отыграться и будет биться на износ. А Зениту надо сохранить спокойствие и опять победить.
82av9bmrw4xh
82av9bmrw4xh
20 июля в 18:13
Опять кто-то проиграет и будет ныть.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ jvokall (комментарий удален) (раскрыть)
20 июля в 17:59
ветераны Спартака будучи футболистами возили зенит на каждом сантиметре поля, а это товарищеский матч ради популяризации футбола
25процентный клоун
25процентный клоун
20 июля в 17:57
Видимо хорошо заработали пузатики
ЧиП
ЧиП
20 июля в 17:01
Опять смотреть на бомж-автобус.
Хотя это их уже не спасёт 🤘
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 16:58
Фаворитом снова будет Зенит.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
20 июля в 16:15
Филя недостаточно вытащил из сетки. Надеюсь увидеть будущего тренера Спартака Мостового
альсато
альсато ответ ZIBO rock (раскрыть)
20 июля в 16:07
Эти "дырки" уделали вас!
FenixSL
FenixSL
20 июля в 16:02
ну конечно
в стране где те кому за 40 играют лучше молодых, смотреть особо нечего другого
ZIBO rock
ZIBO rock
20 июля в 15:57, ред.
Если смогут сыграть Павлюченко, Бесчастных, Кечинов то будет интересно! Хотелось бы и Никифорова с Ананко увидеть!
Вообще у Спартака много кто может сыграть, это Зенит Тимощуком с Кобелевым дырки затыкает!
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
20 июля в 15:52
По такой логике могут вполне это сделать. Но это было бы ещё более странным выбором слов.
Futurista
Futurista ответ David Young (раскрыть)
20 июля в 15:49
Странно что еще ветеранов команд не назвали ретро-футболистами)...
David Young
David Young
20 июля в 15:47
Интересный термин.
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