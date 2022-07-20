В начале сентября состоится ответный ретро-матч «Спартака» и «Зенита»

В сентябре состоится ответный ретро-матч ветеранов «Спартака» и «Зенита», утверждает источник.
Предварительная дата проведения матча — 2 сентября. Вероятно, встреча войдет в план мероприятий перед матчем основных составов «Спартака» и «Зенита», который намечен на 8-й тур РПЛ и должен пройти 4 сентября.
В то же время матч ветеранов «Спартака» и «Ротора», который состоится в память о Георгии Ярцеве (тренер в разные годы возглавлял обе команды) будет перенесен на октябрь и состоится в Волгограде. Первоначально он планировался на конец августа.
Первый ретро-матч ветеранов «Спартака» и «Зенита» состоялся 8 июля в Санкт-Петербурге, победу со счетом 2:0 одержал петербургский коллектив.
Хотя это их уже не спасёт 🤘
Хотя это их уже не спасёт 🤘
в стране где те кому за 40 играют лучше молодых, смотреть особо нечего другого
в стране где те кому за 40 играют лучше молодых, смотреть особо нечего другого
Вообще у Спартака много кто может сыграть, это Зенит Тимощуком с Кобелевым дырки затыкает!
Вообще у Спартака много кто может сыграть, это Зенит Тимощуком с Кобелевым дырки затыкает!