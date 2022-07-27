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Мостовой о возможном уходе Мозеса из «Спартака»: «Это будет потерей»

сегодня, 12:56

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе из «Спартака» Виктора Мозеса.

То, что мы видим сейчас: многие уходят и многие не приходят. Ясно, что Мозес — один из лучших футболистов. К счастью, в «Спартаке» есть большое количество футболистов, которые могут сыграть. Конечно, не так, как Мозес. Уровень проседает без иностранцев. В других командах тоже уходят.

Это будет потерей. Жалко, что один из лучших футболистов уходит. Однако обыграть «Спартак» может своими: мы увидели с «Краснодаром». У нас много потерь будет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:50
Этого негритёнка отпускать пока рано.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:14
Мозес самый сильный игрок в Спартаке в плане созидания и техники. Чувствуется высокий класс футболиста. И это будет, действительно, потеря. Жаль!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:07
Надо искать замену уже сейчас.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 13:06
Мостовой о возможном подписании себя в Спартак:
- Это будет находкой
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:59
Конечно будет жаль.
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