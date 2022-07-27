Мостовой о возможном уходе Мозеса из «Спартака»: «Это будет потерей»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе из «Спартака» Виктора Мозеса.

То, что мы видим сейчас: многие уходят и многие не приходят. Ясно, что Мозес — один из лучших футболистов. К счастью, в «Спартаке» есть большое количество футболистов, которые могут сыграть. Конечно, не так, как Мозес. Уровень проседает без иностранцев. В других командах тоже уходят.

Это будет потерей. Жалко, что один из лучших футболистов уходит. Однако обыграть «Спартак» может своими: мы увидели с «Краснодаром». У нас много потерь будет.