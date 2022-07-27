Семак: «„Локомотив“ — это хорошо укомплектованная в группе атаки команда»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива».

Мне понравилось то, как играет «Локомотив». И во второй части предыдущего чемпионата, и сейчас. Команда, которая играет активно, много единоборств, быстрая, очень хорошо укомплектованная. Прежде всего, группа атаки — индивидуально сильные и быстрые игроки. Поэтому нас ждет очень непростой матч против команды, которая на протяжении последних лет является одним из главных соперников нашего клуба. Ждем очень тяжелой и интересной игры.