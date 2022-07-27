Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Семак: «„Локомотив“ — это хорошо укомплектованная в группе атаки команда»

сегодня, 11:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив30.07.2022 в 17:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива».

Мне понравилось то, как играет «Локомотив». И во второй части предыдущего чемпионата, и сейчас. Команда, которая играет активно, много единоборств, быстрая, очень хорошо укомплектованная. Прежде всего, группа атаки — индивидуально сильные и быстрые игроки. Поэтому нас ждет очень непростой матч против команды, которая на протяжении последних лет является одним из главных соперников нашего клуба. Ждем очень тяжелой и интересной игры.

Все новости
Федотов: «Разговоры о нашем лидерстве? Не обращаем на них внимания»
Сегодня, 11:47
Мостовой: «Если позовут на матч ветеранов, я подумаю»
Сегодня, 11:39
Кузнецов: «Для чего Нобоа нужен ЦСКА? Кого будут на лавку сажать?»
Сегодня, 08:36
Кечинов: «Джикия — ключевой игрок „Спартака“»
Вчера, 23:33
Быстров: «Нобоа для ЦСКА — не хороший вариант»
Вчера, 22:46
Канчельскис: «Весь бюджет „Спартака“ ушел на подарки Зареме»
Вчера, 20:59
Все комментарии
Гор Тищенко
Гор Тищенко
сегодня в 12:32
Да да конечно чего не скажешь о защите
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 