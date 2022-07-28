Учёные доказали, что удары головой ведут к серьёзным заболеваниям мозга

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сегодня, 08:24

Исследователи выяснили, что удары головой могут стать причиной хронической травматической энцефалопатии (CTE). Ученые намерены призвать спортивные сообщества обратить внимание на данную проблему.

Ученые из Гарвардского университета, а также восьми других институтов совместно с Фондом наследия сотрясения мозга, некоммерческой организацией со штаб-квартирой в Бостоне, цель которой — снижение риска сотрясений мозга у молодых спортсменов. Исполнительный директор Фонда и ведущий автор исследования доктор Крис Новински дал комментарий по данному поводу:

Руководители в сфере спорта обязаны признать, что удары головой становятся причиной энцефалопатии, и они не должны обманывать общественность касательно причин данного заболевания, в то время как спортсмены умирают, а семьи разрушаются из-за этого ужасного заболевания.

Адвокаты группы бывших игроков в регби уже подали в суд на руководящие органы данного вида спорта в связи с неспособностью спортивных властей защитить игроков от раннего развития слабоумия.

Ранее в Англии решили запретить играть головой футболистам в возрасте до 12 лет.