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У новичка «Боруссии» Аллера обнаружили опухоль яичка

19 июля 2022, 02:08

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер был вынужден преждевременно покинуть тренировочный лагерь клуба в Бад-Рагаце (Швейцария) из-за болезни и уже вернулся в Дортмунд.

28-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара пожаловался на плохое самочувствие после тренировки в понедельник утром.

После серии тщательных медицинских обследований, проведенных в течение дня, в конечном итоге была обнаружена опухоль яичка. Дальнейшие обследования пройдут в специализированном медицинском учреждении в ближайшие дни.

«Сегодняшняя новость стала шоком для Себастьена Аллера и всех остальных. „Боруссия“ надеется, что Себастьян полностью выздоровеет как можно скорее и что мы сможем снова обнять его в ближайшее время. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему наилучшее лечение», — сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
19 июля в 08:45
Здоровье
liverpool-today
liverpool-today
19 июля в 08:40
Это разве не водянка называется? Вроде бы отрезают одно и вперёд
Птица Феникс
Птица Феникс
19 июля в 06:18
Что ж теперь?
Шуnя771
Шуnя771
19 июля в 05:44
Увы... Экология, стрессы, (отсюда как правило слабый иммунитет) продукты питания..., провоцируют бесконтрольное деление клеток...
Здоровья Аллеру.
протон
протон
19 июля в 02:24, ред.
Йерай Альварес и Франческо Ачерби дважды побеждали опухоли яичек, надеюсь тенденция с выздоровлением и возвращением в футбол будет продолжаться. Здоровья Себастьяну!
У знакомого доброкачественная опухоль ещё со школы. Две операции делали и всё равно опять вырастает. При том что он ходить мог с трудом, так как объем одного яичка как 4 вместе взятых вызывал дискомфорт, его признали годным к армии и пришлось служить. Лет 10 прошло уже а он так и мучается.

Что ж теперь, тест на рак всех органов проводить. Это непрофильное заболевание. яичкам не уделяют столько внимания, сколько сердцу или икроножным.
Гость
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