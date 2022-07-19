У новичка «Боруссии» Аллера обнаружили опухоль яичка

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер был вынужден преждевременно покинуть тренировочный лагерь клуба в Бад-Рагаце (Швейцария) из-за болезни и уже вернулся в Дортмунд.
28-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара пожаловался на плохое самочувствие после тренировки в понедельник утром.
После серии тщательных медицинских обследований, проведенных в течение дня, в конечном итоге была обнаружена опухоль яичка. Дальнейшие обследования пройдут в специализированном медицинском учреждении в ближайшие дни.
«Сегодняшняя новость стала шоком для Себастьена Аллера и всех остальных. „Боруссия“ надеется, что Себастьян полностью выздоровеет как можно скорее и что мы сможем снова обнять его в ближайшее время. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему наилучшее лечение», — сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.
Здоровья Аллеру.
Здоровья Аллеру.
У знакомого доброкачественная опухоль ещё со школы. Две операции делали и всё равно опять вырастает. При том что он ходить мог с трудом, так как объем одного яичка как 4 вместе взятых вызывал дискомфорт, его признали годным к армии и пришлось служить. Лет 10 прошло уже а он так и мучается.
Что ж теперь, тест на рак всех органов проводить. Это непрофильное заболевание. яичкам не уделяют столько внимания, сколько сердцу или икроножным.
У знакомого доброкачественная опухоль ещё со школы. Две операции делали и всё равно опять вырастает. При том что он ходить мог с трудом, так как объем одного яичка как 4 вместе взятых вызывал дискомфорт, его признали годным к армии и пришлось служить. Лет 10 прошло уже а он так и мучается.
Что ж теперь, тест на рак всех органов проводить. Это непрофильное заболевание. яичкам не уделяют столько внимания, сколько сердцу или икроножным.