Погба получил травму на тренировке

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вчера, 17:48

Полузащитник «Ювентуса» получил легкую травму на тренировке.

На данный момент итальянская команда находится на предсезонном сборе в Лос-Анджелесе. Во время одного из занятий игрок досрочно завершил тренировку из-за болей в правом колене, которые возникли во время упражнения с мячом. Данное повреждение не оценивается в качестве существенного, Погба должен вернуться на поле через несколько дней, серьезных медицинских процедур не планируется.

Ближайший контрольный матч «Ювентус» проведет против «Барселоны» 27 июля.