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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2022/2023

Погба получил травму на тренировке

вчера, 17:48

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил легкую травму на тренировке.

На данный момент итальянская команда находится на предсезонном сборе в Лос-Анджелесе. Во время одного из занятий игрок досрочно завершил тренировку из-за болей в правом колене, которые возникли во время упражнения с мячом. Данное повреждение не оценивается в качестве существенного, Погба должен вернуться на поле через несколько дней, серьезных медицинских процедур не планируется.

Ближайший контрольный матч «Ювентус» проведет против «Барселоны» 27 июля.

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Все комментарии
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 22:03
Началось… J Medical сделаеть из него хроника. В Юве не ломаются только те кто не играют, вратари и Куадрадо.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 18:35
Надеюсь Аллегри присмотрит за ним.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:34
Хороший контракт подписал, телефончики лучших туринских барбершопов и баров узнал. Думаю, на этом основные задачи Погба на ближайшие пару сезонов выполнены.
shlomo
shlomo
вчера в 18:13
И почему я даже не удивлен....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:55
Ну вот опять началось!
GERALТ
GERALТ
вчера в 17:49
Началась санта-барбара))
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