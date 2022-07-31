Юсупов: «В первом тайме был не футбол, а базар со скамейки „Ахмата“»

Полузащитник «Сочи» высказался о матче с «Ахматом» (2:1) и о поведении тренерского штаба грозненцев.

Как объясню большое количество желтых карточек в матче? С первого тайма пошла какая-то суета, какой-то базар со скамейки тренерского штаба «Ахмата». Мне кажется, из-за этого судья так реагировал на все эпизоды. В первом тайме каждый эпизод комментировался ими, был не футбол, а базар.

В конце «Ахмат» раскрылся, и у нас стало больше зон, поэтому стали больше комбинировать. Но я думаю, что мы еще не набрали прошлогодних кондиций. Лучшие игры впереди.