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Юсупов: «В первом тайме был не футбол, а базар со скамейки „Ахмата“»

сегодня, 09:39
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о матче с «Ахматом» (2:1) и о поведении тренерского штаба грозненцев.

Как объясню большое количество желтых карточек в матче? С первого тайма пошла какая-то суета, какой-то базар со скамейки тренерского штаба «Ахмата». Мне кажется, из-за этого судья так реагировал на все эпизоды. В первом тайме каждый эпизод комментировался ими, был не футбол, а базар.

В конце «Ахмат» раскрылся, и у нас стало больше зон, поэтому стали больше комбинировать. Но я думаю, что мы еще не набрали прошлогодних кондиций. Лучшие игры впереди.

Ранее Андрей Талалаев назвал «произволом» судейство в матче «Сочи» — «Ахмат».

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:03
Базар это не футбол
ABir
ABir
сегодня в 09:47
Другое мнение о матче со стороны Сочи
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