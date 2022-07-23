Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тренер «Краснодара» осудил Черникова за фол, который привёл к его удалению

вчера, 23:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

До удаления превосходили соперника. Все проходило, как и планировали. Но тяжело предвидеть такие ситуации. Даже пропущенный гол в первом тайме при игре в равных составах оставлял нам шансы на победу.

У меня вопросы к своему игроку. Зачем давать такой шанс? Нельзя так реагировать. Я понимаю, что он жесткий игрок. Но зачем делать отмашку? Неспортивное поведение.

Хочу извиниться за этот матч перед болельщиками. Будем работать, будем наигрывать связи. Ситуация непростая, каждый игрок очень важен для нас.

Все новости
Абаскаль посвятил победу в матче с «Краснодаром» Каттани, фанатам и супруге
Вчера, 22:49
Абаскаль перепутал «Спартак» с «Барселоной». Команда нервная, но разгромила «быков»
Вчера, 22:43Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии1
Алдонин: «Не стал бы говорить, что ЦСКА будет претендовать на золото»
Вчера, 22:08
Федотов объяснил, за счёт чего ЦСКА разгромил «Сочи»
Вчера, 17:51
Ассист Акинфеева – украшение тура. Федотов обыграл родной «Сочи»
Вчера, 17:45Вадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии10
«Второй гол решил эту игру». Тренер «Сочи» — после поражения от ЦСКА
Вчера, 17:29
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:24
Все проще. Краснодар потихоньку приходит к своему месту. Как я и говорил прошлогодний дикий фарт закончился. Лучшими сегодня были Олусегун и Сафонов. Остальные - игроки низкого уровня. Спартак оказался на несколько ступеней выше.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 23:43
Он заслужил наказание, причём серьезное.
David Young
David Young
вчера в 23:39
Судя по всему заслужил осуждение.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
А мозес - яйцебород, что ли?)
Capral
Capral
вчера в 23:15
Его не осудить надо, а по роже дать. Луснул соперника по яйцам коленом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 