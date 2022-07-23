Тренер «Краснодара» осудил Черникова за фол, который привёл к его удалению

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

До удаления превосходили соперника. Все проходило, как и планировали. Но тяжело предвидеть такие ситуации. Даже пропущенный гол в первом тайме при игре в равных составах оставлял нам шансы на победу.

У меня вопросы к своему игроку. Зачем давать такой шанс? Нельзя так реагировать. Я понимаю, что он жесткий игрок. Но зачем делать отмашку? Неспортивное поведение.

Хочу извиниться за этот матч перед болельщиками. Будем работать, будем наигрывать связи. Ситуация непростая, каждый игрок очень важен для нас.