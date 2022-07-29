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Сторожук: «Не ожидали, что „Урал“ дома будет играть в пять защитников»

сегодня, 20:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).

Всё ли устроило в действиях команды? По результату — да, а по игре есть вопросы, конечно. Но здесь есть объективные причины, ведь в таких сочетаниях мы никогда еще не играли.

Не ожидали, что соперник дома будет играть в пять защитников, поэтому уже в раздевалке пришлось вносить коррекцию. Нашей команде не хватало опыта, мяч теряли на пустом месте, но это было ожидаемо.

С чем связаны замены? Результат позволял, плюс мы следим за состоянием наших игроков, видно, что ребята уже не так интенсивно проявляли себя. Но Алексей Ионов — это исключение, он просто иной раз поражает своими результатами.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Урал» — «Краснодар».

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:53
Да все у них нормально, вот почему не поставили пенальти Краснодару в первом тайме при счете 0-0, вот это что-то, мяч четко попадает в руки, прерывается навес, в каком то матче от головы мяч отлетает в руки, назначают, первый пенальти Краснодара вообще не понял ну отлетел доходяга от спины защитника, так питаться надо лучше, второй пенальти, может был, а может нет, то что Ионов изобразил это факт, но игры в ноги у вратаря не было, да до мяча не достал, наверное поэтому и назначили.
Мое мнение, что хотят наши арбитры, то и творят.
monah-10
monah-10
сегодня в 21:44
Ересь какую-то несет, Урал вас по полю размазывал весь матч. Ты бы лучше Сафонову в ноги кланялся, если бы не он вас бы как Буде-Глимт, Урал размазал.
TheBoLt
TheBoLt ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:19
Сейчас Урал будет играть со Спартаком и круг замкнется))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:17, ред.
На Ютьюбе понравился коммент))

"В первом туре засудили Спартак, потом вернули долг, засудив Краснодар, теперь вернули долг быкам и засудили Урал."
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:16
И даже это им не помогло.
протон
протон
сегодня в 21:14
Вас до левых пенальти в пять защитников рвали как могли. Видимо, это колесо Сансары РПЛ - после судейских ошибок против какой-то команды в предыдущем матче убивают соперника этой команды в следующем.
Путин007
Путин007
сегодня в 21:00
Ионов был игроком ротации еще в том году...а теперь вообще тащит...ппц краснодару срочно нужно усилятся...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:59
Почему Сторожука интересуют пять защитников у ворот "Урала", когда 80% моментов было у ворот "Краснодара"?)

Ваши-то защитники где всю игру были, лучше расскажи.

Что-то москалёвское судейство с левыми пенальти в голову ударило тренеру))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:53
Пусть Урал купит одного толкового напа, 8 раз били в створ ворот быкам и ни разу не забили)
Гость
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