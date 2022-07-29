Сторожук: «Не ожидали, что „Урал“ дома будет играть в пять защитников»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).
Всё ли устроило в действиях команды? По результату — да, а по игре есть вопросы, конечно. Но здесь есть объективные причины, ведь в таких сочетаниях мы никогда еще не играли.
Не ожидали, что соперник дома будет играть в пять защитников, поэтому уже в раздевалке пришлось вносить коррекцию. Нашей команде не хватало опыта, мяч теряли на пустом месте, но это было ожидаемо.
С чем связаны замены? Результат позволял, плюс мы следим за состоянием наших игроков, видно, что ребята уже не так интенсивно проявляли себя. Но Алексей Ионов — это исключение, он просто иной раз поражает своими результатами.
Ранее стал известен лучший игрок матча «Урал» — «Краснодар».
Ваши-то защитники где всю игру были, лучше расскажи.
Что-то москалёвское судейство с левыми пенальти в голову ударило тренеру))
Ваши-то защитники где всю игру были, лучше расскажи.
Что-то москалёвское судейство с левыми пенальти в голову ударило тренеру))