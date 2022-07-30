Соперники дарят «Зениту» разгромы. Чемпион больше не развивается

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сегодня, 19:54

Парадокс, но легкие победы вредят петербуржцам.

Количество ляпов зашкаливает

Ляпов оппонентов, разумеется. «Барселона» не станет лучше, если начнет обыгрывать дворовые команды в чемпионате Каталонии. Вот и «Зенит» оказался в похожем положении. С созданием атак проблем нет, удары собирают легко и стабильно. Соперники помогают, особенно усердствовали «Спартак» в Суперкубке и «Крылья Советов» в прошлом туре. Сегодня очередь «Локомотива» — подарок за подарком. Но давайте считать. Если против «красно-белых» 5 голов после 4 ударов – большая удача, редко так бывает, то против «Химок» уже 2 выстрела в створ из 7, а забили лишь раз. Против «Крыльев Советов» два гола из трех пришли после пенальти – Мостовой добил после промаха, а Кузяев отличился с «точки». Но промахи были у многих. «Зенит» знает, что будет еще один момент после испорченного. Это вредит, как против «Химок», если соперник не разобран, как «Локомотив». Не сравнить с нагрузками, которые у команды были десять лет назад, когда играли с «Миланом» и «Ливерпулем».

Среди бразильцев нет вожака

Танцуют, когда дают повод оппоненты, но с «Химками» не было карнавала. Да, Вендел тонко влияет на игру. Клаудиньо может сыграть самостоятельно. Малком любит орать на напарников после неверных решений. Но официальный лидер «Зенита», его капитан – Ловрен. Плохой знак для коллектива, поскольку Деян не горел желанием оставаться. Вот только никто не заплатит больше денег возрастному хорвату в средней форме. Отсутствие вожаков среди бразильцев, коих в основе больше, чем россиян – минус команды. Дуглас Сантос толковый парень, но у него нет характера, какой был у Халка, Кришито, Данни или Дзюбы. Когда соперник не проигрывает легко, то сразу начинаются проблемы. Даже сегодня не сразу читался разгром «Локомотива».

«Зенит» не держит высокий темп

Как правильно сказал Аршавин, если не бежать на старте сезона после серии разогревающих матчей, то когда демонстрировать свежесть? Но в РПЛ летом играть жарко, осенью – мокро, зимой – холодно, а весной уже нет сил. У «Факела» темп игры против «Динамо» был выше, чем у чемпионов в субботнем матче до перерыва. На стартовый высокий прессинг Семак команду запрограммировал – писали об этом до матча, предсказуемый выбор. Но прошла часть поединка и «Зенит» практически остановился. На классе они могут дожать всех в РПЛ , что дальше доказали, лишь дайте повод. Но это не отменит медленный футбол с «Химками» или «Локомотива». Любой клуб из плей-офф ЛЧ работает быстрее, даже «Аякс», не нужно трогать «Ливерпуль» или «Баварию».

В основе много средних игроков

Ни один аналитик не назовет Одоевского надеждой европейского футбола, и даже российского. Хорошо еще, если Кержаков или Куарежма не вытеснят молодого голкипера из основы. Сутормин может проиграть место в старте на правом фланге Караваеву или Кузяеву, вся тройка – добротные исполнители, не более. Родригао не случайно не замечали в серьезных европейских клубах. Благодаря Федотову защитник поднялся, но бразилец не защитник уровня Лиги чемпионов. Кассьерра, Сергеев и Мостовой тоже вряд ли звезды уровня Азмуна, Халка и Данни. Состав из прошлого был сильнее, а теперь Ерохин может выходами на замену набить себе статистику в РПЛ . Хотя Александр – классический пример добротного, но среднего мастера.

Развитие тормозят соперники в РПЛ

Не вина Семака, что не будет Лиги чемпионов. Правда, тяжело понять, как в таких условиях находить мотивацию на игру на пределе? Только если нагрузки максимальные, команда привыкает к пиковой скорости и со временем переходит на новую высоту. Тут как с любыми силовыми тренировками. Берешь вес, адаптируешься, двигаешься дальше. Здесь цикл сломан. «Зенит» в третьем туре активно варился в собственном соку. О чем говорить, если Бакаев сделал гол плюс пас стоя? Команда Семака намного сильнее остальных команд РПЛ . Клаудиньо может пяткой сыграть в чужой штрафной площади. Кассьерра не пробил по воротам, но сразу оставили одного Вендела прямо перед Худяковым. «Локомотив» создал для чемпионов голы, а сам разогнал одну приличную контратаку до перерыва, и та была с офсайдов, который прозевали арбитры.

«Локомотив» мог сыграть 0:0 в Санкт-Петербурге? Пытался это сделать. И пропустил пять мячей. А ведь «Зенит» не показал ни сегодня, ни после легких голов самарцам, ни против «Химок» ничего невероятного или нового. Помним, что команда Семака бывает на старте сезона вялой, но в прежних случаях знали, что в сентябре ждет Лига чемпионов, будут паузы на официальные игры сборной. Сейчас все иначе. Когда дают столько времени, то многое естественно получается. Но приходится делать вечную скидку на вескую причину, почему «Зенит» четырежды чемпион – его боятся и не умеют обыгрывать.

Немецкие тренеры «Локомотива» не предложили Семаку ничего. Полный провал наставников. Не было давления на Барриоса, чтобы просела опорная зона. Не закрыли прострелы Сутормина. Держали линию защиты низко, поддались на чужой высокий прессинг. В атаке у «Локомотива» не вышло ничего, просто не знаем, сильны ли Ловрен и Родригао в июле, ведь скучали. Скоростей не было с двух сторон, но если от «железнодорожников» ничего не ждем – планируют распродавать игроков, вслед за Бека Бека уйдет Изидор, то «Зенит» озолотил бразильцев, а в итоге может не получить команду хотя бы уровня плей-офф Лиги Европы.

Семак понимает, что не стоит обольщаться легкостью побед, это наоборот опасно. Игра в одни ворота без сопротивления приедается. Спортсмен должен понимать задачу и видеть новую высоту. Клаудиньо дали время принять сложный мяч, развернуться и забить. Такое ощущение, что «Зенит» это единственная команда уровня РПЛ в дивизионе, ЦСКА на старте сезона застрял на переходе, а остальные из ФНЛ , как веселый «Факел» или нескучный «Спартак». Двоякое впечатление оставляют такие легкие успехи, если желаете Семаку получить приличную команду европейского уровня. Всегда плохо, когда чемпион одной левой укатывает богатого соперника. «Локомотив» потратил почти 50 млн евро на трансферы с прошлого сезона, разница жесткая – 5:0.