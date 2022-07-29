Шалимов: «У „Краснодара“ три стандарта — три гола»

Главный тренер «Урала» подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3).

Что у команды не получилось? По росту мы превосходили команду соперника. На угловых Бородин — единственный футболист у них, который мог сыграть. Его опекал наш игрок. И из-под него он забил. Мы говорим, что задача не самому дать сыграть, а не дать сыграть сопернику. Здесь ошибка. Ну, и пенальти. Локоть, про локти тоже говорили. Что они ниже нас. То есть они, если голову чуть наклоняют, а ты локоть поднимаешь, это может быть пенальти. Мы получили, но я не могу вспомнить у них опасные моменты. У нас они были при 0:0, при 0:1, но три стандарта… Тяжело.

Второй пенальти очень сильно осложнил нам жизнь. Три стандарта — три гола. А с игры особо ничего не было.

Чего не хватало в завершающей стадии? У нас моменты, удары, преимущество. У нас хорошая игра была сегодня. Но вот эти индивидуальные ошибки на стандартах рушат все. Все стараются, играют, игра вроде бы идет. И на такой мякине, скажем так, проигрываем игру.

У Шатова травма? Пока неизвестно. У него был ахилл. То есть он вроде как подлечился, пропустил. Здесь вышел, опять почувствовал ахилл. Сейчас будем смотреть.

Доволен ли действиями Каштанова? При 0:1 он мог не отдавать Эрику Бикфалви, а пробить в дальний угол. У него хороший удар. Мне кажется, он там неправильное решение принял. А так в целом он боролся, бился, момент у него был. И сбрасывал он мячи, и головой он там играл. Хорошую игру провел.