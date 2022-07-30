Клопп переиграл Гвардиолу, Нуньес – Холанда. «Ливерпуль» начал с трофея

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вчера, 23:55

«Красные» одолели «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.

Больше энергии

Очевидно, что Гвардиола и Клопп решили по-разному подойти к ритму предсезонной подготовки. Топовым клубам всегда особенно важно грамотно закладывать резерв на весь предстоящий сезон, где они будут решать задачи самого высокого класса и бороться за все трофеи. Поэтому всегда с особой придирчивостью смотрят на то, как та или иная мощная команда ведет свою подготовку к сезону, чтобы не просесть где-то в будущем.

Для «Ливерпуля» этот матч был уже пятым в рамках предсезонной подготовки, а для «Сити» всего лишь третьим. С одной стороны, можно было предположить, что «горожане» будут свежее, а с другой – что «Ливерпуль» в лучшем игровом тонусе. Второе утверждение оказалось более верным, судя по дебюту игры.

На старте игроки Клоппа смотрелись более резко, более динамично, двигались интенсивнее и демонстрировали боевой настрой. «Сити» работал более академично и размеренно. К середине тайма игровой перевес «Ливерпуля» вылился и в преимущество по счету. Александеру-Арнольду удался отличный удар с передачи Салаха. Только после пропущенного мяча «Сити» по-настоящему включился. Либо это «Ливерпуль» перешел в более осторожный режим. Но с тех пор стало нарастать преимущество «горожан», хотя явных голевых моментов было не так и много.

Встреча суперфорвардов

Безусловно, главными фигурами матча должны были стать новые дорогущие центрфорварды команд. «Сити» приобрел летом Эрлинга Холанда, чтобы решить проблему с отсутствием ударного бомбардира, а «Ливерпуль» усилился Дарвином Нуньесом. И если Гвардиола сразу сделал ставку на своего новичка, поместив его в центре, то Клопп предпочел консервативный вариант стартового состава, в котором оказались сплошь знакомые лица. Разве что привычного Алиссона в воротах сменил Адриан – из-за травмы первого.

У Холанда было больше времени, чтобы проявить себя, на фоне Нуньеса. Но норвежец, который в предсезонке выглядел ярко, видимо, все же перенервничал от того груза ответственности, который на него возложили. Эрлинг упустил несколько очень хороших моментов, поставив под сомнение свой титул короля штрафной, которым его уже поспешили наградить. Особенно вопиющим стал случай в самом конце игры, когда Холанд метров с шести попал в перекладину, нанося удар без помех. Были и другие промахи.

Нуньес же, который вышел на замену на 58-й минуте, сменив Фирмино, сразу показал свое преимущество перед тем же Роберто. Дарвин, недавно отличившийся покером в игре против «Лейпцига», начал стягивать на себя внимание, обострять, открываться, угрожать воротам. Он не был «дремлющим» форвардом, каким можно было бы назвать Фирмино. Нуньес «бодрствовал», и еще как. Дарвин смог заработать пенальти, когда после его удара головой Рубен Диаш сыграл рукой. Он же в компенсированное время поставил точку, забив третий мяч «Ливерпуля» в падении головой.

За 36 минут, проведенных на поле, Нуньес заработал пенальти, забил гол, нанес четыре удара по воротам, не допустил ни одной неточной передачи. У Холанда за полный матч лишь три удара по воротам и 78 процентов точных передач, а также попадание в перекладину и отмененный гол после передачи на него из-за пределов поля. В любом случае дебют в официальном матче у Нуньеса оказался куда более успешным. Но задаст ли эта отдельная игра тон всему противостоянию этих клубов и форвардов? Совсем скоро узнаем.

Почти перевернули

Более заметным, чем у Холанда, дебют вышел даже у Хулиана Альвареса, который вышел у «Манчестера» на замену на 58-й минуте. Он вместе с Фоденом сменил Грилиша и Мареза. Про Джека, к сожалению, опять ничего хорошего сказать не получится. Потому как и Фоден, и Альварес сделали игру заметно более живой, чем она была до их появления. И если живость Фила уже привычна, то динамичность Хулиана могла стать приятным сюрпризом для болельщиков «Сити».

22-летний Альварес, перешедший из «Ривер Плейта», смог сравнять счет. Он вовремя подсуетился, когда Адриан не смог сразу зафиксировать мяч после удара в упор и добил его. Поначалу судья взятие ворот отменил, посчитав, что была атака на вратаря, но ВАР помог засчитать. Тут надо отметить, что нельзя списывать этот гол лишь на ошибку Адриана. Все же голкипер в целом отработал прекрасно, отразив немало опасных ударов. С реакцией у него все отлично.

При равном счете можно было посчитать, что «Сити» дожмет и перевернет игру. Особенно с учетом появления на поле джокера Гвардиолы Гюндогана. Но в дело вмешался при уже описанных выше обстоятельствах Нуньес, чей вклад помог «Ливерпулю» вернуть и даже закрепить преимущество.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (4) – 14 (8)

Общее количество ударов почти равное, но вот в точности «Сити» существенно превзошел «красных». И поэтому мы выше говорили о хорошей в целом игре Адриана. Ему пришлось поработать больше Эдерсона. Интересно, что самыми бьющими на поле с четырьмя ударами стали Нуньес и Марез, которые провели не весь матч. В первом тайме у «Ливерпуля» был всего один точный удар. И он как раз стал голевым.

Владение мячом (точность передач): 43% (82%) — 57% (85%)

Несмотря на июль на дворе, обе команды показали очень динамичный и живой футбол, причем без существенного брака. Очень хорошая точность передач при высокой скорости игры. Чуть точнее был как обычно «Сити». Он же и больше владел мячом. Причем этот перевес держался и в первом, и во втором тайме. Но к такой манере игры «Манчестера» все привыкли. Особенно «Ливерпуль» и Клопп.

Кстати, для Клоппа эта победа над Гвардиолой стала 11-й. Чаще Хосепа никто не обыгрывал. При этом сам Гвардиола обыгрывал Клоппа девять раз, еще пять матчей между этими тренерами завершились вничью. Для Юргена Суперкубок Англии стал 12-м трофеем в тренерской карьере, причем семь из них он взял с «Ливерпулем», собрав все внутренние английские титулы и Лигу чемпионов. Ну а для «Ливерпуля» это 16-я победа в Суперкубке Англии – предыдущая была в 2006 году. Он догнал «Арсенал», и они уступают только «Манчестер Юнайтед», у которого 21 трофей.