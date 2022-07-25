Рязанцев: «Надеюсь, „Торпедо“ останется в РПЛ, иначе для чего мы выходили?»

Полузащитник «Торпедо» поделился мыслями после разгромного поражения от «Динамо» (0:4) во 2-м туре РПЛ .

Борьбы в матче хватало, «Динамо» очень грамотно играло. Сначала казалось, что невысокий темп, но у нас были полумоменты перед штрафной. Наверное, не очень правильно распоряжались своими возможностями. «Динамо» реализовало свои моменты, потом повело 2:0, они начали спокойно вести игру. Что касается пенальти, я не видел [моментов нарушений].