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Рязанцев: «Надеюсь, „Торпедо“ останется в РПЛ, иначе для чего мы выходили?»

сегодня, 09:24
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мыслями после разгромного поражения от «Динамо» (0:4) во 2-м туре РПЛ.

Борьбы в матче хватало, «Динамо» очень грамотно играло. Сначала казалось, что невысокий темп, но у нас были полумоменты перед штрафной. Наверное, не очень правильно распоряжались своими возможностями. «Динамо» реализовало свои моменты, потом повело 2:0, они начали спокойно вести игру. Что касается пенальти, я не видел [моментов нарушений].

Было повреждение в прошлом матче? Сегодня я был готов выйти на замену. Всего прошло два тура, у нас есть время, чтобы проанализировать игру и внести коррективы. Надеюсь, что все будет хорошо, останемся в РПЛ, а для чего мы тогда выходили?

Ранее сообщалось, что «Торпедо» обратится в ЭСК по поводу матча с «Динамо».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:59
Для массовости и олимпийского принципа участия.
drug01
drug01
сегодня в 09:52
Трудная задача
truffagldino
truffagldino
сегодня в 09:45
Сезон длинный, всё может быть.
22yn3e7khtzk
22yn3e7khtzk
сегодня в 09:25
Что-то не верится
Гость
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