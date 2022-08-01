«Может, они патриоты нашей страны?» Сычев — о бразильцах «Зенита»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о положении дел в РПЛ.
Если честно, не видно, за счет чего остальные клубы смогут это сделать [составить конкуренцию «Зениту»]. Пока не будет одинаковых условий для всех…
Всех [условий] — скажем широко. Но объективно, у «Зенита» сильные игроки. Когда они выкладываются на полную катушку, то шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное.
Как «Зенит» сохранил бразильцев? Может, они патриоты нашей страны?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324361/sychyov-dmitriy-zenit 01.08.2022
Дима прав на все сто!!!
А слова про "патриотов" это конечно троллинг! Но давайте быть объективными! Предложи любому из нас лучше оплачиваемую работу тем более по профилю и мало кто откажется!Бразильские ребята выбрали бОльшие деньги при минимальном затрате сил !То есть вместо того чтобы потеть где то в середняке топ-5 как говорил агент или сидеть там на скамейке , они первые парни на деревне у нас! И они ни в чем не виноваты! Виноват тот кто создал им такие условия! И конца этой "гегемонии" не видно !А это плохо!
Всем Добра!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324361/sychyov-dmitriy-zenit 01.08.2022
Дима прав на все сто!!!
А слова про "патриотов" это конечно троллинг! Но давайте быть объективными! Предложи любому из нас лучше оплачиваемую работу тем более по профилю и мало кто откажется!Бразильские ребята выбрали бОльшие деньги при минимальном затрате сил !То есть вместо того чтобы потеть где то в середняке топ-5 как говорил агент или сидеть там на скамейке , они первые парни на деревне у нас! И они ни в чем не виноваты! Виноват тот кто создал им такие условия! И конца этой "гегемонии" не видно !А это плохо!
Всем Добра!