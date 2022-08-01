«Может, они патриоты нашей страны?» Сычев — о бразильцах «Зенита»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о положении дел в РПЛ .

Если честно, не видно, за счет чего остальные клубы смогут это сделать [составить конкуренцию «Зениту»]. Пока не будет одинаковых условий для всех…

Всех [условий] — скажем широко. Но объективно, у «Зенита» сильные игроки. Когда они выкладываются на полную катушку, то шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное.

Как «Зенит» сохранил бразильцев? Может, они патриоты нашей страны?