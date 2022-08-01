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«Может, они патриоты нашей страны?» Сычев — о бразильцах «Зенита»

сегодня, 21:41

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о положении дел в РПЛ.

Если честно, не видно, за счет чего остальные клубы смогут это сделать [составить конкуренцию «Зениту»]. Пока не будет одинаковых условий для всех…

Всех [условий] — скажем широко. Но объективно, у «Зенита» сильные игроки. Когда они выкладываются на полную катушку, то шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное.

Как «Зенит» сохранил бразильцев? Может, они патриоты нашей страны?

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:54
А тот, кто создал такую гегемонию и лишил РПЛ конкуренции и тот, кто этого в упор не видят и потворствуют этому - те убивают наш российский футбол. Без реальной и честной конкуренции не может быть развития ни в футболе, ни в экономике.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:36
Конечно патриоты денег, которые в Бразилии им и не снились.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:16
Если честно, не видно, за счет чего остальные клубы смогут это сделать [составить конкуренцию «Зениту»]. Пока не будет одинаковых условий для всех…
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324361/sychyov-dmitriy-zenit 01.08.2022

Дима прав на все сто!!!
А слова про "патриотов" это конечно троллинг! Но давайте быть объективными! Предложи любому из нас лучше оплачиваемую работу тем более по профилю и мало кто откажется!Бразильские ребята выбрали бОльшие деньги при минимальном затрате сил !То есть вместо того чтобы потеть где то в середняке топ-5 как говорил агент или сидеть там на скамейке , они первые парни на деревне у нас! И они ни в чем не виноваты! Виноват тот кто создал им такие условия! И конца этой "гегемонии" не видно !А это плохо!
Всем Добра!
memphis
memphis
сегодня в 22:10
Они с детства мечтали получать бабло в Зените годами... Ой... С детства мечтали носить на груди эмблему великого клуба и творить его историю в Лиге чемпионов... Блин... Как ни крути будет троллинг... Короче: у кого газ, у того мечты и сбываются
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 21:47
Они просто любят деньги
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:44
Любой футболист за 7-8 млн евро станет патриотом даже Акрона и Шинника.
4mjwcxw3t9nq
4mjwcxw3t9nq
сегодня в 21:43
Козлы они все, но очень талантливые
Гость
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