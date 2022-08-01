В «Динамо» заявили, что не согласовывали аренду Варелы с «Фламенго»

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что московский клуб не согласовывал с «Фламенго» аренду защитника .

В ряде российских СМИ со ссылкой на официальный сайт клуба «Фламенго» опубликована информация о том, что Гильермо Варела якобы перешёл в бразильский клуб на условиях «аренды» из «Динамо» до мая 2023 года. Пресс-служба «Динамо» обращает внимание, что наш клуб не согласовывал переход футболиста в какой-либо другой клуб и, соответственно, не заключал никаких соглашений с «Фламенго» и самим футболистом.