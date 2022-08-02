Ван Дейк: «К сожалению, переговоры по контракту повлияли на Салаха»

Защитник «Ливерпуля» считает, что переговоры по новому контракту повлияли на его одноклубника Мохамеда Салаха.

Он постоянно в центре внимания. Мохамед создал себя сам, ибо он качественный футболист, который держит уровень. К концу прошлого сезона было немало слухов и разговоров о его контракте и прочем. Все мы люди, увы, это могло немного повлиять на него. Но Салах всё равно показывал достойную игру. Теперь все уладили, Салах счастлив быть здесь, а остальным это тоже нравится.