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Ван Дейк: «К сожалению, переговоры по контракту повлияли на Салаха»

сегодня, 11:13

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что переговоры по новому контракту повлияли на его одноклубника Мохамеда Салаха.

Он постоянно в центре внимания. Мохамед создал себя сам, ибо он качественный футболист, который держит уровень. К концу прошлого сезона было немало слухов и разговоров о его контракте и прочем. Все мы люди, увы, это могло немного повлиять на него. Но Салах всё равно показывал достойную игру. Теперь все уладили, Салах счастлив быть здесь, а остальным это тоже нравится.

Ранее стало известно, что Салах мог вернуться в один из своих бывших клубов

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