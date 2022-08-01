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Левандовски рассказал, почему принял решение перейти в «Барселону»

вчера, 23:45

Нападающий Роберт Левандовски рассказал, как состоялся его переход в «Барселону».

Я всегда мечтал играть в Ла Лиге. Я знаю, что моё время в мюнхенской «Баварии» было потрясающим, и я всегда буду благодарен ребятам, клубу за то, что они сделали для меня, потому что я выиграл всё с мюнхенской «Баварией», и после 12 лет игры в Бундеслиге, играя в Германии, я знал, что пришло время попробовать что-то новое. Новый вызов.

Я не могу сказать ничего плохого о своих товарищах по команде или о клубе. Время, которое я провёл в «Баварии», было потрясающим. Я становлюсь старше с каждым сезоном и знаю, что решиться переехать куда-то с каждым годом будет всё труднее. Даже сейчас было очень сложно решиться перейти в «Барселону», потому что у меня была зона комфорта в мюнхенской «Баварии», но я всегда был открыт для чего-то нового.

Я слышал, что «Барселона» хотела подписать меня, и это был знак того, что, возможно, сейчас самое подходящее время для перехода в «Барселону», в Ла Лигу. Я знаю, что могу еще несколько лет играть на высоком уровне, поэтому я решил перейти в «Барселону». Я очень рад быть частью этой команды.

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Все комментарии
A.C.Milan
A.C.Milan
сегодня в 00:31, ред.
История повторяется еще раз, мы помним как он из Боруссии ушел в Мюнхен😁
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:24
Ж.пу жена захотела погреть на пляже - вот и вся причина...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:06, ред.
Те кто всегда мечтали играть за Реал Мадрид, но которых Реал Мадрид не подписал в итоге, переходят в Барселону. И говорят, что хотели перейти в Барселону? Что Обамеянг(который якобы обещал дедушке поиграть за мадридский Реал), что Левандовски. Кажется, что они желают что-то доказать мадридскому Реалу. Вот взять Роберта Левандовски, у него по-любому были варианты в Английской Примьер Лиге, я думаю. Но почему-то он перешёл именно в Барселону, где явно будет получать меньше, чем в клубах АПЛ и катарском проекте в Париже. А что касается Бундеслиги, то оттуда давно пора было уйти, но оказывается, не суждено было этому сбыться. Посмотрим, как себя проявит поляк в каталогском клубе...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:05
Главное то, что Месси не играет сейчас за Барселону. А так, посмотрим что будет.
протон
протон
сегодня в 00:03
Левандовски не подходит по стилю Барселоне, мелкие быстрые перепасовки не главная черта Роберта, а его сильные стороны как выбор позиции и игра в штрафной это не главное, что нужно Барселоне, поглядим...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:00
На это наплевать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:59
Это не самое главное событие
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 23:49
Нужны были 4 года - вот почему.
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