Левандовски рассказал, почему принял решение перейти в «Барселону»

Нападающий рассказал, как состоялся его переход в «Барселону».

Я всегда мечтал играть в Ла Лиге. Я знаю, что моё время в мюнхенской «Баварии» было потрясающим, и я всегда буду благодарен ребятам, клубу за то, что они сделали для меня, потому что я выиграл всё с мюнхенской «Баварией», и после 12 лет игры в Бундеслиге, играя в Германии, я знал, что пришло время попробовать что-то новое. Новый вызов.

Я не могу сказать ничего плохого о своих товарищах по команде или о клубе. Время, которое я провёл в «Баварии», было потрясающим. Я становлюсь старше с каждым сезоном и знаю, что решиться переехать куда-то с каждым годом будет всё труднее. Даже сейчас было очень сложно решиться перейти в «Барселону», потому что у меня была зона комфорта в мюнхенской «Баварии», но я всегда был открыт для чего-то нового.

Я слышал, что «Барселона» хотела подписать меня, и это был знак того, что, возможно, сейчас самое подходящее время для перехода в «Барселону», в Ла Лигу. Я знаю, что могу еще несколько лет играть на высоком уровне, поэтому я решил перейти в «Барселону». Я очень рад быть частью этой команды.