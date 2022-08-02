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Почеттино: «Футбол не должен выходить за рамки футбольного анализа»

сегодня, 08:49

Бывший главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о возможном приглашении в парижский клуб психолога во избежание проблем у футболистов во время решающих игр Лиги чемпионов.

В таком случае психолог необходим и «Челси», и «Манчестер Сити», и «Ливерпулю», ведь все они с этим сталкивались. По такой логике всем клубам, игравшим с «Реалом», необходим психолог.

Порой в футболе происходят вещи, которые невозможно контролировать. Уверен, Бензема нарушал правила на Доннарумме, если бы это было зафиксировано системой VAR, то на данный момент мы могли бы говорить о другом победителе турнира.

Но это помогло «Реалу», а мы допустили ошибку. Футбол не должен выходить за рамки футбольного анализа. Немаловажную роль здесь играют эмоции и удача. Не думаю, что эта проблема стоит того, чтобы обращаться к психологу.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:03
Лучше не психолога, а психиатра пригласить.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:58
Как лишить предвзятого отношения?
Гость
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