Почеттино: «Футбол не должен выходить за рамки футбольного анализа»

Бывший главный тренер ПСЖ высказался о возможном приглашении в парижский клуб психолога во избежание проблем у футболистов во время решающих игр Лиги чемпионов.

В таком случае психолог необходим и «Челси», и «Манчестер Сити», и «Ливерпулю», ведь все они с этим сталкивались. По такой логике всем клубам, игравшим с «Реалом», необходим психолог.

Порой в футболе происходят вещи, которые невозможно контролировать. Уверен, Бензема нарушал правила на Доннарумме, если бы это было зафиксировано системой VAR , то на данный момент мы могли бы говорить о другом победителе турнира.

Но это помогло «Реалу», а мы допустили ошибку. Футбол не должен выходить за рамки футбольного анализа. Немаловажную роль здесь играют эмоции и удача. Не думаю, что эта проблема стоит того, чтобы обращаться к психологу.