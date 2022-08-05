«Пари НН» планирует арендовать нападающего сборной Гвинеи

Нападающий «Шерифа» Момо Янсане попал в сферу интересов «Пари НН».
По данным источника, нижегородский клуб намерен арендовать форварда до конца сезона с возможностью последующего выкупа.
Напомним, что Янсане уже выступал за «Пари НН» в 2021 году, когда клуб играл в Первой лиге.
Сборная Гвиня слабенькая сборная, они даже на чемпионате мира никогда в своей истории не были. Но это не главное Момо там не сыграл и минуты, просидел в запасе и было это ещё в 2019 году целых два матча в отборе КФА 2021.
Ну и зачем вообще в нынешней ситуации покупать слабеньких легионеров, да и вообще легионеров в целом, у нас что своих игроков молодых нет?
Сборная Гвиня слабенькая сборная, они даже на чемпионате мира никогда в своей истории не были. Но это не главное Момо там не сыграл и минуты, просидел в запасе и было это ещё в 2019 году целых два матча в отборе КФА 2021.
Ну и зачем вообще в нынешней ситуации покупать слабеньких легионеров, да и вообще легионеров в целом, у нас что своих игроков молодых нет?