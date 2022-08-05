«Пари НН» планирует арендовать нападающего сборной Гвинеи

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сегодня, 11:47

Нападающий «Шерифа» попал в сферу интересов «Пари НН».

По данным источника, нижегородский клуб намерен арендовать форварда до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

Напомним, что Янсане уже выступал за «Пари НН» в 2021 году, когда клуб играл в Первой лиге.