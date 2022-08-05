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«Пари НН» планирует арендовать нападающего сборной Гвинеи

сегодня, 11:47

Нападающий «Шерифа» Момо Янсане попал в сферу интересов «Пари НН».

По данным источника, нижегородский клуб намерен арендовать форварда до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

Напомним, что Янсане уже выступал за «Пари НН» в 2021 году, когда клуб играл в Первой лиге.

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Все комментарии
Олег Кузнецов 1
Олег Кузнецов 1
сегодня в 12:43
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alexgurzan
alexgurzan ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 12:33, ред.
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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:22
Может мне кто нибудь путем объяснить,где я должен указать номер телефона для курьера СДЭК.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:17
Ну как попал, Момо Янсане уже играл (аренда) за НН в ФНЛ и провёл 16 игр забил 6 голов.
Сборная Гвиня слабенькая сборная, они даже на чемпионате мира никогда в своей истории не были. Но это не главное Момо там не сыграл и минуты, просидел в запасе и было это ещё в 2019 году целых два матча в отборе КФА 2021.
Ну и зачем вообще в нынешней ситуации покупать слабеньких легионеров, да и вообще легионеров в целом, у нас что своих игроков молодых нет?
kehd2ukpu45s
kehd2ukpu45s
сегодня в 12:06
Всякую шваль собирают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:53
Пусть хоть какой-то, но сборник...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:51
И это будет интересно посмотреть.
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