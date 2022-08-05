«Зенит» интересуется ещё одним футболистом «Коринтианса»

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сегодня, 10:00

«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Коринтианса» .

По данным источника, во время устных переговоров питерский клуб сделал идеальное предложение для «Коринтианса» и самого футболиста. Однако официальных предложений от «сине-бело-голубых» ещё не поступало.

Напомним, что «Зенит» уже оформил переходы двух футболистов «Коринтианса» — полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарежмы.