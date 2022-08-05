Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Зенит» интересуется ещё одним футболистом «Коринтианса»

сегодня, 10:00

«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Коринтианса» Роберту Ренану.

По данным источника, во время устных переговоров питерский клуб сделал идеальное предложение для «Коринтианса» и самого футболиста. Однако официальных предложений от «сине-бело-голубых» ещё не поступало.

Напомним, что «Зенит» уже оформил переходы двух футболистов «Коринтианса» — полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарежмы.

Все новости
В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе к Джорджевичу
Вчера, 15:14
СлухиВ подписании Джорджевича заинтересованы два клуба РПЛ
Вчера, 13:43
В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Ловрену из Турции
03 августа
СлухиЛоврен может продолжить карьеру в чемпионате Турции
03 августа
Агент полузащитника Карцева подтвердил, что игрок перейдёт в «Динамо»
02 августа
Слухи«Динамо» подпишет опорного полузащитника сборной Израиля
02 августа
Сортировать
Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 11:13
Был бразильский Шахтёр все только диферамбы пели. А тут хейт. И причём только из Москвы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:09
А Акинфенву из Уикомба Зенит ещё не рассматривает ? Супер таран ! ))))))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:08
Привет Макс! Пирсман если не ошибаюсь свалил после видео с Дзюбой!
makkie
makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 11:07
Привет, Миш!
Вовремя же они свалили отсюда )))
makkie
makkie
сегодня в 11:06
Ой, хорошо.
Будет отлично, если Зенит сменит российский чемпионат на бразильский - ибо от российского Зенита не осталось и следа. Если б не лимит, бегали бы сейчас в основе 11 загорелых карнавальщиков. И тренер бы был из Бразилии )))
72wyywfcewk4
72wyywfcewk4
сегодня в 11:05
Лимит на бразильцев нужно вводить
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:01
Похоже бразильцев в Зените солят.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:57
))))) Уж если и быть чемпионом ,так на века ! Газа в недрах ещё завались ,а бразильцев ещё больше ! ))))
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 10:56
Зенит развивает футбол
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 10:51
После таких новостей все сильней начинаю переживать за Котлина, Пирсмана, Литманена и остальных! Как там они! Все ли у них в порядке!)
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 10:41, ред.
Я уж было подумал, что отсуствие еврокубков и "приостановление контрактов" некоторыми иностранцами даст больше игрового времени нашей молодежи, ан нет просто поменяется только география заморских футболистов.

Интересно, что наши клубы не боятся, что новоиспечённые легеонеры заскучав по родине в холодную зимнюю погоду не сбегут под покровом ночи в более теплые края больше похожие на родной дом. Если ещё год назад это звучало как глупая шутка, то сейчас это уже реальность.
m8jxhmucq27j
m8jxhmucq27j ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 10:28, ред.
Это наш ответ Европе: у них там россонери, а у нас лазуронегри
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 10:27
Её уже нет...
4e5cpfhzga28
4e5cpfhzga28
сегодня в 10:23
Масштабы закупки негров приближаются к временам расцвета работорговли
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:23
Пора фарм клуб открывать: Зенит из Сан-Паулу...:))) Зенит надо переименовать в Зантос! Пеле будет рад! Вообще, им надо подключиться к Южноамериканской федерации. Будут участвовать на Кубке Либертадорес. Имеют право (весь состав бразильский). Сначала скупали бразил, потом аргентинцев, теперь опять опять бразил, плюс более-менее нормальных игроков у команд РПЛ! И после этого Зенит говорит,что у них лучшая футбольная школа в России? Парадокс какой-то!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:22
Зенит развивает наш футбол, спасибо им
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:16
Газпром решил скупить весь Коринтианс.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:14
Купили бы сразу всю команду,чего мелочиться!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 10:10
9 негров это уже перебор! Звание самого черного клуба России итак принадлежит Зениту!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:09
Зенит решил по пути Шахтера пойти?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:06
значит нужен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 