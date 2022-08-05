«Зенит» интересуется ещё одним футболистом «Коринтианса»

«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Коринтианса» Роберту Ренану.
По данным источника, во время устных переговоров питерский клуб сделал идеальное предложение для «Коринтианса» и самого футболиста. Однако официальных предложений от «сине-бело-голубых» ещё не поступало.
Напомним, что «Зенит» уже оформил переходы двух футболистов «Коринтианса» — полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарежмы.
Интересно, что наши клубы не боятся, что новоиспечённые легеонеры заскучав по родине в холодную зимнюю погоду не сбегут под покровом ночи в более теплые края больше похожие на родной дом. Если ещё год назад это звучало как глупая шутка, то сейчас это уже реальность.
Интересно, что наши клубы не боятся, что новоиспечённые легеонеры заскучав по родине в холодную зимнюю погоду не сбегут под покровом ночи в более теплые края больше похожие на родной дом. Если ещё год назад это звучало как глупая шутка, то сейчас это уже реальность.