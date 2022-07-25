Варела вернулся на базу «Динамо» за вещами

Защитник Гильермо Варела, который недавно тайно покинул расположение «Динамо», вернулся на базу клуба за вещами.
Игрок соберет вещи и в ближайшее время улетит в Бразилию, где хочет продолжить карьеру.
За «бело-голубых» Варела играл с осени 2020 года.
Приходит как-то муж поздно ночью, пьяный. Его встречает жена и готовится отчитывать. А мужик отталкивает её и говорит:
- Отойди, я за гитарой...
Приходит как-то муж поздно ночью, пьяный. Его встречает жена и готовится отчитывать. А мужик отталкивает её и говорит:
- Отойди, я за гитарой...
Признаюсь, только Вам, когда плохое настроение и есть желание "побеседовать", делаю ошибки.... Обязательно кто то "поправит"..., дальше сами знаете как, правда последние года три всё чинно... А вот раньше....)))
Жюль Верн не обидится... Тяжёлое детство, бродяжничество.... Но его прочел всего)
Признаюсь, только Вам, когда плохое настроение и есть желание "побеседовать", делаю ошибки.... Обязательно кто то "поправит"..., дальше сами знаете как, правда последние года три всё чинно... А вот раньше....)))
Жюль Верн не обидится... Тяжёлое детство, бродяжничество.... Но его прочел всего)
Его что, в России заставляли по ночам разгружать вагоны, копать канавы или выступать в поддержку спецоперации? И за работу денег не давали? Осторожнее с выводами, господин толераст.
Его что, в России заставляли по ночам разгружать вагоны, копать канавы или выступать в поддержку спецоперации? И за работу денег не давали? Осторожнее с выводами, господин толераст.