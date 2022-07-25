Варела вернулся на базу «Динамо» за вещами

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сегодня, 18:15

Защитник , который недавно тайно покинул расположение «Динамо», вернулся на базу клуба за вещами.

Игрок соберет вещи и в ближайшее время улетит в Бразилию, где хочет продолжить карьеру.

За «бело-голубых» Варела играл с осени 2020 года.