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Варела вернулся на базу «Динамо» за вещами

сегодня, 18:15

Защитник Гильермо Варела, который недавно тайно покинул расположение «Динамо», вернулся на базу клуба за вещами.

Игрок соберет вещи и в ближайшее время улетит в Бразилию, где хочет продолжить карьеру.

За «бело-голубых» Варела играл с осени 2020 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 23:04
Это ж надо быть и таким сказочным ......, что бы вернуться на базу за своими тряпками!!!!! Пыром по копчику для ускорения из ДИНАМО!
протон
протон
сегодня в 23:04
Я понимаю, что Варела не хорошо поступает. Но, написали что улетел из России, то назад прилетел. Он — Карлсон что ли?
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 23:03
Вспоминается анекдот:
Приходит как-то муж поздно ночью, пьяный. Его встречает жена и готовится отчитывать. А мужик отталкивает её и говорит:
- Отойди, я за гитарой...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:54
1:1, сравняли...)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 22:53
На то и государев глаз, чтобы следить и поправлять простых смертных...)
Признаюсь, только Вам, когда плохое настроение и есть желание "побеседовать", делаю ошибки.... Обязательно кто то "поправит"..., дальше сами знаете как, правда последние года три всё чинно... А вот раньше....)))
Жюль Верн не обидится... Тяжёлое детство, бродяжничество.... Но его прочел всего)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:36
Не пущать его на базу! 😉😀😁
Tostao
Tostao ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 22:11
В Бразилии больше свободы?
Его что, в России заставляли по ночам разгружать вагоны, копать канавы или выступать в поддержку спецоперации? И за работу денег не давали? Осторожнее с выводами, господин толераст.
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:32
Кажется Вы сделали ошибку в написании фамилии Жана.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 21:27
Подленько ушёл, с душком.
Знатог
Знатог
сегодня в 21:00
Он выбрал свободу.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 21:00
Ничего удивительного.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 20:41
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 20:22
    Лучше Партбилет на стол!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 20:17
    Ну и чего ? Расплакался и остался ? ))
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 20:17
    Забрать Паспорту!)))
    Capral
    Capral
    сегодня в 20:12
    Как сказал персонаж рязановского героя: "А Вам, я советую и очень советую, явиться ко мне, и как говорят- с вещами"!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 19:55
    А почему он не вернулся, забрал вещи и скрылся обратно так же тайно?)
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    сегодня в 19:45
    Ну прям шпионские страсти, Варелла тайно покинул базу, Варелла вернулся на базу, интересно, что там за вещи такие, трусы носки и майка? Огласите весь список..пожалуйста !
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ praporchik zadov (раскрыть)
    сегодня в 19:39
    Главное что в гейвровидении выиграли, но обидно что провести не дадут!)))
    Союзник противников
    Союзник противников ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 19:37
    Похолодает,он прочитал это на сайте.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ praporchik zadov (раскрыть)
    сегодня в 19:36
    Зато весь мир с вами! В концепции "До последнего..." не ты последний в очереди???
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 19:34
    Двое суток все киздели,что он улетел из страны...Да он,нищий,за майкой вернулся,а отсиживался в общаге бывшего Университета дружбы народов им.Патриса Лумумбы,в компании соотечественников.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 19:28
    Видно отсиживался в Тушино , пил-гулял, вспомнил про вещи...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 19:27
    Варела вернулся на базу «Динамо» за вещами
    p433uu46u85r
    p433uu46u85r
    сегодня в 19:21
    Выдать большой штраф
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 19:20
    Дума, вещей там было... как бы помягче сказать... отнюдь, не золотые слитки... постеснялся бы штоле
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 19:01
    Зачем на базу посторонних пускать?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 18:58
    Надо тёмную устроить гаду.
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:53
    загадочная история
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 18:52
    Правильно, на выход с вещами.
    Гость
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