Галицкий зашёл в судейскую после матча со «Спартаком». КДК рассмотрит это

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сегодня, 12:53

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заходил в судейскую комнату после матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4). Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что этот эпизод будет рассмотрен на заседании комитета.