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Галицкий зашёл в судейскую после матча со «Спартаком». КДК рассмотрит это

сегодня, 12:53
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заходил в судейскую комнату после матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4). Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что этот эпизод будет рассмотрен на заседании комитета.

Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанную с двумя моментами.

Первый – после матча в судейскую без разрешения зашел Сергей Галицкий.

Второе – выбегание на поле болельщика «Краснодара». Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 16:51, ред.
Да ты прав, сейчас вы после каждого тура пишете свою историю, по которой вас долго помнить будут...И её резинкой не сотрёшь.
протон
протон
сегодня в 16:33
Та он зашёл просто поздороваться и поблагодарить за хорошее судейство
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 15:53
Странно что он без пистолета зашел. Ну или без биты на худой конец. Один судья дважды хоронит команду против одного и того же соперника своими решениями. А потом соперники ещё что-то ноют про "предвзятое судейство" или "опять убили Спартак"
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:53
Сухина в бытность начальником Локо вообще там жил походу и ничего
Инсаров
Инсаров
сегодня в 15:42
Без армян и Земли бы не было: и Адам, и Ной - все с горы Арарат. Странный армянин (Сергей Арутюнян) с неармянской фамилией ( Галицкий) рвался после матча в судейскую. Там, где побывал армянин, даже еврею делать нечего.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 15:36, ред.
Стыдно смотреть в глаза, решили в каморке спрятаться. Не тут-то было.
морозз
морозз ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 15:32
Где ты услышал моё нытьё? - просто историю нельзя стереть резинкой!
SHMEL258
SHMEL258 ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 15:28
Спартак тоже когда-то был сильной командой и что теперь об этом вспоминать? Как вы любите в прошлом копаться, лучше бы ныть после каждого тура перестали руководители вашего клуба.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 15:26
Косяк, за это нужно наказывать. Я думал эта тема уже в прошлом, ан нет...
морозз
морозз
сегодня в 15:25
Я помню как Гинер - в чемпионские годы ЦСКА - с ноги выбивал дверь в судейскую! - почему Галицкому это нельзя делать?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:23
Хорошо хоть на столе)...некоторые прямо на кубке заранее царапают...правда про другую команду...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:55
Говорят табличку на двери сменили...
Были "Судьи"...стали "Предвзятыши"...

Глупо наказывать того кто просто решил в глаза посмотреть...художникам таблицы....

Надо наказывать не тех кто производит действия после матча....а тех кто "работает" с судьями перед матчем....

Смешная ситуация...надо так придумать.....безопасность...)))
Галицкий заходит...а там Левников гвоздём царапает на столе "Спартак-Чемпион"...
И что Галицкий должен молчать ???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:28
"Необеспечение безопасности"??? Посмотрел бы я на того,кто воспрепятствовал хозяину войти в помещение своего комплекса.Уж рассматривали бы эту часть с этической точки зрения,клоуны,тогда понятно было бы.
Путин007
Путин007
сегодня в 14:08
Что вы несете?

Как человек может представлять угрозу «безопасности» на собственном же стадионе? Алле, г-н Григорьянц!

Не забудьте, пожалуйста, рассмотреть судейство Левникова тогда уж.

Сергей Николаевич, мы с вами! Безобразие нужно заканчивать.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 14:05
Он зашел просто
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:04
судейские решения в этом матче...
Alexnvr
Alexnvr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:04
Это уже не очень важно будет. Я написал ниже про окончание тёрок с фифой и уефой и про оставление в розыске, долга и его взыскания. Не, ну конечно если клубы захотят подписывать кого-либо, выплачивать им подъёмные и потом махать платочком в аэропорту, то это личный выбор клуба. А если хотят финансовых гарантий, то лучше ужесточить подписания.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 14:00, ред.
Ты не учитываешь, что Сербия и другие не настолько дружественные, чтобы не уважать правила ФИФА. Если они так сделают, они огребут по полной программе.
Alexnvr
Alexnvr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:52
Улетел. Но если бы контракт был подписан правильно и в соответствии с нашим законодательством, то можно было бы объявить его в розыск за долги по неисполненному контракту. И тут уже не важно прилетит он в Россию или нет. Есть Сербия и прочие дружественные государства. Важно что он в розыске, должен денег и осуждён. А вся эта хрень с фифой и уефой рано или поздно закончится, а розыск, долг и осуждение останутся.
Futurista
Futurista
сегодня в 13:46
Хотел в туалет зайти...зашел в судейскую по-ошибке)...хотя...и там и там *овно...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 13:44
Так и что это даёт? Вот условный Варела удрал и улетел в Уругвай. Да, на территории России он обязан исполнять контракт, но на территории России он и не нарушает ничего (если только беглые игроки не будут в Воронеже прятаться, а это маловероятно). А вне территории России он опять же по росчерку ФИФА уже может не соблюдать это.

Так это ничего и не решает, пока игрок в России, всё нормально, контракт идёт. Как только он сошел с самолёта, он в любой момент может этими бумажками подтереться, как бы ни кощунственно это было.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ старина (раскрыть)
сегодня в 13:38
Так всё просто, есть свисток судьи, если он видит, что у человека травма, он может свистнуть. До этого все рекошеты - игровые эпизоды. Но я не уверен, что судья в данном случае мог свистеть.
Землянин
Землянин
сегодня в 13:38
Штрафы нарежут и разойдутся 😂
Alexnvr
Alexnvr ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 13:36
Про что и речь)))) По своей квартире же каждый имеет право ходить куда хочет))))))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:36
Ну а что Галицкий то такого сделал? Он построил этот стадион, это его объект. Вот и решил прогуляться после матча по своим владениям, тоску развеять, туда зашел, там побывал, ну и в судейскую случайно забрёл, увидел людей, поздоровался, пошел дальше гулять. Как то так.
Alexnvr
Alexnvr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:35
Я как-то в прошлой ветке писал о поправках в Конституцию о главенстве права. Что мешает изучить этот небольшой основной закон и с его помощью составлять договора и контракты? Кому из легов не понравится - знают где аэропорт и граница.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 13:33
А что толку грамотно прописывать, если сейчас по правилам ФИФА они могут на них плевать? Прописать можно, что угодно, но, как только он пересечет границу, он на всё это может забить.
Alexnvr
Alexnvr ответ старина (раскрыть)
сегодня в 13:33
Не только на свои. Но САМ. А эти янцы только из кормушки кормятся и толку от них как из рыбьего меха шубу сшить.
старина
старина ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 13:32
Ну не только на свои....Хотя возможностей у него теперь конечно поменьше
Alexnvr
Alexnvr ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:31
Да не надо ни на кого трекеры вешать. Надо просто в контракте всё прописывать грамотно. Не нравится контракт легу - досвидос. Есть желание платить деньги условному зимбабвийцу просто так - это выбор клуба. И нечего потом сопли на кулак наматывать.
Гость
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