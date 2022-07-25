Галицкий зашёл в судейскую после матча со «Спартаком». КДК рассмотрит это

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заходил в судейскую комнату после матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4). Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что этот эпизод будет рассмотрен на заседании комитета.
Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанную с двумя моментами.
Первый – после матча в судейскую без разрешения зашел Сергей Галицкий.
Второе – выбегание на поле болельщика «Краснодара». Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение.
Я ниже привел - хотя Левников и засудил "Краснодар", Федун пожаловался на судейство после матча всё равно.
Никогда не будет, чтобы все были довольны судейством. Но должно быть так, чтобы условный Галицкий или Федун выражали свое мнение максимум через прессу, любое воздействие на судей и высказавания им своего негодования должно быть строго запрещено и строго же наказываться.
Что же касается легов, этот вопрос неразрешим. Можно GPS-трекеры на них навесить и при отъезде с базы облаву с вертолета на них устраивать или на границей лицом в пол класть, конечно, но, я боюсь, тогда сбегут не только оставшиеся леги, но и наши футболисты.
Я ниже привел - хотя Левников и засудил "Краснодар", Федун пожаловался на судейство после матча всё равно.
Никогда не будет, чтобы все были довольны судейством. Но должно быть так, чтобы условный Галицкий или Федун выражали свое мнение максимум через прессу, любое воздействие на судей и высказавания им своего негодования должно быть строго запрещено и строго же наказываться.
Что же касается легов, этот вопрос неразрешим. Можно GPS-трекеры на них навесить и при отъезде с базы облаву с вертолета на них устраивать или на границей лицом в пол класть, конечно, но, я боюсь, тогда сбегут не только оставшиеся леги, но и наши футболисты.
Так это ничего и не решает, пока игрок в России, всё нормально, контракт идёт. Как только он сошел с самолёта, он в любой момент может этими бумажками подтереться, как бы ни кощунственно это было.
Так это ничего и не решает, пока игрок в России, всё нормально, контракт идёт. Как только он сошел с самолёта, он в любой момент может этими бумажками подтереться, как бы ни кощунственно это было.